「張忠謀一句話打臉政院」　林奕華：應聘2企業任疫苗採購代表

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

台積電創辦人張忠謀昨在APEC會前會上表示，台灣疫苗覆蓋率僅20％，需要更多的疫苗。對此，國民黨立委林奕華指出，張忠謀一句話，無疑是打臉行政院台灣疫苗已充足的說法，「請蔡英文認真考慮參照APEC模式，聘請台積電、鴻海擔任疫苗採購特任代表。」

林奕華指出，如果政府無法購買國際疫苗，就讓民間企業代勞。民間企業已經證明有突破政府口中阻力的能力，但總不能所有疫苗採購的重擔都要靠民間企業捐贈，「請蔡英文參照APEC模式，立即聘任張忠謀、郭台銘先生擔任疫苗採購特任代表。」

林奕華表示，張忠謀一席話無疑是給民進黨政府嚴重的警告，台積電才剛替台灣採購了500萬劑BNT疫苗，「此時說還要加快採購疫苗，其實是說給行政院聽的，希望政府不要再一意孤行，用政治考量或意識型態阻擋疫苗採購！」

林奕華說，此次台積電、鴻海疫苗採購凸顯政府三個嚴重問題：第一，如今創造新的藉口阻擋國民黨買疫苗，根本就是意識型態問題；第二，台積電、鴻海採購BNT的價格遠低於政府預期，卻跟保護力未知的國產疫苗價格相去不遠；第三，企業不計一切成本，都要幫全民採購疫苗；政府卻推三阻四，不把人民的生命和健康當一回事。

林奕華指出，行政院過去的疫苗到貨保證多次跳票，企業希望政府持續加購，就是希望幫台灣人民多買一份保險。況且，就算到時疫苗到貨果真爆量，台灣也可以將多餘的疫苗捐給國際社會以及第三世界國家。「除非政府是怕爆量的國際疫苗，最後讓國產疫苗連捐給國際社會的機會都沒有！」