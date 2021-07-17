台大不給跨校雙修名額　台師大、台科大生批「鳥籠」政策

▲台大系統3校跨校雙輔，台大未給名額，讓台師大和台科大學生不滿。（示意圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台大、台師大和台科大於2015年組成國立台灣大學系統，更於今年通過跨校雙主修辦法。相較於台科大、台師大分別開出150個雙主修名額，台大不僅僅沒提供任何跨校雙主修名額，還禁止台大學生申請跨校雙主修，讓師大學生相當不滿。

台師大與台科大學生會今日發布聯合聲明指出，台大校方在本應平等、互惠的台大系統中，釋出的名額、機會和資源少得不成比例，更禁止台大學生申請，形同鳥籠雙主修。盼台大系統重視資源整合共享的重要性，拾回成立的初衷，不只對等，更要互惠。

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台師大學生會理事長馮輝倫說，此次台師大在教育、體育及音樂等優勢領域開放了超過80位雙輔名額，盼能藉各自優勢，達成三校互補共好的願景。此外，本次三校對彼此間資源分享無共識，也有行政互踢皮球的情事，若不能妥善處理，殊難想像其後三校推動決策如何好好執行。

台科大學生會長呂孟哲也認為，雙主修方案通過後，已有輔系者可望順勢轉為雙主修。以自己所屬的建築系為例，已有台大土木等系的同學修讀輔系，轉為雙主修則可取得建築師高考資格，台大因無開放雙主修名額，連帶影響該校學生無法至他校雙主修，無疑是影響同學的權益。

雙校學生會呼籲，決策應納入三校學生的意見，改善台大系統不透明的決策機制，方能使決議符合所有學生的利益，更達成台大系統1+1+1大於3的初衷。

對此，台大校方表示，所有學校的系所開放雙主修的規定都會尊重系所的決定，這一次台大參加台灣大學系統開放修輔系的學系總共有14個，但由於對於雙主修的規範，各系所都仍有疑慮，所以今年本校暫不開放跨校雙主修。下一個年度校方會持續努力說服各個學系，增加其開放雙主修的意願。

