學霸進台大醫被「電到崩潰」！他讀到掛門診：一堆怪物的鬼地方

▲有學霸進入台大後，才驚覺自己並不突出。（圖／資料照／台灣大學，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣大學是國內學術龍頭，而台大醫學系多年來一直是許多學霸心中的聖地。一名網友在Dcard分享，他在高中畢業後進入「怪物雲集」的台大醫學系，結果本是學霸的他，成績一下變成系上後半段班，甚至還曾讀到崩潰去掛門診，讓他感慨「人外有人天外有天啊...」引發熱議。

一名網友在社群平台Dcard以「常常覺得自己很笨」為題發文表示，自己是一名台大醫學系的畢業生，不過他從來不覺得自己有資格嗆別人，因為他當年進入這種「怪物雲集的鬼地方」後，就常常覺得自己腦袋鈍鈍的。

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原PO指出，他在就讀台大醫學系時，班上很多同學的生活都愜意悠哉，交女友、吃喝玩樂照樣拿卷，成績普普的同學多半也在其他地方有所高就，「然而我死命活命的讀，結果名次依然在後段班，比我爛的多半是因為沒在唸書，甚至我還曾經崩潰到去掛門診，問醫生我是不是學習障礙，結果一分鐘內被他轟出來。」

原PO感嘆，自己在上大學前沒拿過第二名，結果上了大學名次直接掉到100名外，「人外有人天外有天啊...」他也點出網路上那些囂張猖狂的醫學仔覺對是「初出茅廬」，一定是還沒進學校的準大學生，「請安心的嗆爛這隻菜雞，反正他入學之後也終究會學到謙虛～」

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言安慰，「正常，一堆成績好社交也好家庭背景超猛的神人，比不來的」、「我要是你這樣我也會這樣想」、「別灰心，天生我材必有用」。也有不少過來人表示，「真的是進來才發現自己有多廢」、「進來後才知道考前有人說根本沒讀，結果拿卷，是真人真事」、「上大學後發現自己是個笨蛋」。

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