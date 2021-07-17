AIT新處長戴「HELLO TAIWAN」口罩　讚台「活躍的民主社會」

▲新任AIT處長孫曉雅正在居家檢疫中 。（圖／翻攝AIT臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

新任美國在台協會（AIT）處長孫曉雅於7月12日抵達台灣，並進行居家檢疫。她今（17）日透過AIT臉書分享居家檢疫生活，戴上寫著「HELLO TAIWAN」口罩，大讚身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待！

孫曉雅表示，從窗外看出去，台灣好美，一片綠意盎然。非常榮幸能夠擔任美國在台協會的新處長，很期待居家檢疫完成之後正式就任。

孫曉雅提到，1992年到1994年時，曾經住在台北，當時自己只是美國在台協會的初階官員，辦公室還在信義路上。而上次回到台灣大約是2年前，以美國國務院副助卿的身分來訪，也參觀了AIT美輪美奐的內湖新館。

如今再度回台，孫曉雅說，「台灣許多轉變讓我感到耳目一新，但不變的是台灣人民的熱情友善，我也和以前一樣，依然對於能夠身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待！」

孫曉雅擁有30年的美國外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚的了解，對於外交事務也抱持高度的承諾和熱忱。孫曉雅期待，在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。

其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬 蔡英文：大規模施打持續進行

► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」 柯文哲：不用自行發明統計標準

► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑 33字批王鴻薇說謊