青春無敵　安南警有請「鐵金剛」鬥陣來參與預防犯罪宣導！

▲台南市警三分局有請機器人「無敵鐵金鋼」，以活潑、生動的方式寓教於樂方式，傳達相關預防犯罪導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局今年暑期青春專案犯罪預防宣導影片，特地結合大多數民眾所熟悉的機器人「無敵鐵金鋼」，以活潑、生動的方式寓教於樂方式，傳達相關預防犯罪導。

影片中，打倒怪獸保護地球的機器人宣稱春青專案就是青春無敵，當地球人都能做到「反毒」、「反詐」、「反黑幫」、「拒絕情色」及「反網路賭博」，地球自然是和平，機器人們也就無須再靠著打倒怪獸保護地球，而最後出現可愛逗趣的妹妹，卻是機器人們最害怕的地球人；片中詼諧幽默對話，增加民眾對青春專案內容印象，也喚醒60、70年代童年記憶，守護地球，打倒怪獸，青春無敵。

三分局長朱信憲表示，青春專案犯罪預防宣導短片，以大眾熟悉的機器人來演飾，更能拉近青少年口味，吸引青少年目光，期望透過短片，有效宣導防制青少年接觸新興毒品與被害、被吸收加入幫派、參與詐欺集團、網路賭博及避免兒少遭色情行業利用。

暑假期間青少年朋友無課業壓力，容易沉迷網路世界，也呼籲家長應注意子女網路交友狀況，如果發現家中孩童使用手機時間變長，對網路遊戲及交友沉迷時，應多加關心、留意，避免被害，鼓勵青少年多從事正當休閒活動。

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