桃園小學校長遭控偷打疫苗　還無視學童自殘、遭性侵

▲桃園市某明星國小校長遭控與同校任職的妻子，兩人在6月中利用職權之便，巧立名目接種疫苗。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫情嚴峻，全國疫苗一劑難求，本刊接獲讀者H小姐爆料，桃園市某國小校長與同校任職的妻子，二人在6月中利用職權之便，巧立名目接種疫苗。不僅如此，H小姐還透露，該校長明知校內學童跳樓、性侵問題頻傳，卻漠視不處理，許多家長除了向校方反應，同時向教育局投訴卻無下文，讓H小姐痛批桃園市府根本官官相護，間接成傷害學童的幫兇。

H小姐還說，許多公務人員在端午假期，被指派前往支援檢疫工作，冒著染疫風險為民服務，卻苦無疫苗可打，得知校長的行徑後，個個感到不滿，氣憤表示：「權貴階級使用特權壟斷資源施打疫苗，小老百姓卻只能淪為次等公民，被迫以命犯險。」

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本刊調查，該校長誇張行徑不只這一椿，H小姐透露，自該校長到任後，校內頻頻傳出學童自殘、霸凌、性騷等校安事件，還有教師情緒失控在課堂上怒砸鐵椅，讓學童們個個當場嚇得驚聲尖叫，甚至有人不堪壓力吵著要跳樓，但校長卻要求老師們掩飾太平，當有老師提出質疑，反遭張逼退、請長假，種種荒謬行徑，都讓知情的家長、與在校同仁無法苟同。

對此，該國小校長澄清，他因是第一線工作人員，才取得「殘劑」施打資格，至於有人指控校安事件頻傳，校方卻冷處理，他則解釋一切都按正常程序處理，也從未逼退老師，否認種種指控，認為遭人惡意抹黑。

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生命線：1995



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