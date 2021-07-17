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可暢玩3A級遊戲　與Switch定位不同的Valve Steam Deck遊戲掌機

我們想讓你知道…如果它使用的是Win11作業系統...

▲在Steam Deck玩《毀滅戰士：永恆》的遊戲畫面。（圖／取自Valve）

特約記者洪聖壹／綜合報導

任天堂Switch 以三機一體搭配 Nintendo Switch Online 訂閱服務為這間遊戲品牌廠事業向前推進。而立基於Steam 平台的 Valve 稍早也發表了一款類似的掌機Steam Deck，同樣也是三機一體的概念，差別在搖桿跟底座要另外加購，售價 399 美元起，並將為第三方開發商，開放開發模組。

▲Valve 基於 Steam 平台推出 Steam Deck遊戲掌機。（圖／取自Valve）

由於 Steam Deck 設計是圍繞 Steam 平台的遊戲，因此機身結構相較 Switch 複雜很多，Steam Deck 機身上有 ABXY 按鈕、兩邊提供拇指搖桿，兩邊的拇指搖桿下方都有方形觸控版，並且提供 L1、L2、R1、R2 共兩對肩鍵，另外在背後也有兩對帶有觸覺反饋的方形觸控板，分別為 L4、L5、R4、R5。

▲Steam Deck正面結構圖。（圖／取自Valve）

▲Steam Deck背部結構圖。（圖／取自Valve）

Steam Deck 大小為117mm x 29mm x 50.5mm、重量120克。使用的是雙前置喇叭，位置在正面機身下方，配備了七吋 16:10 的 LCD 螢幕，畫面更新率為 60Hz，解析度1280 x 800 Pixels，最大亮度 400nits，就是一般 HD 畫質螢幕，比較適合在室內遊玩。

▲Steam Deck配備7吋HD螢幕，重量120克，握把較Switch圓潤。（圖／取自Valve）

這款掌機機身內建陀螺儀、內建兩組麥克風，有趣的是電源鍵、音量控制鍵、耳機孔、Type-C 充電孔跟風扇都在機頂，電池容量為 40Whr，依照使用強度續航力約 2~8 小時。

▲電源鍵、音量控制鍵、耳機孔、Type-C 充電孔跟風扇都在機頂。（圖／取自Valve）

音效方面比任天堂Switch好聽，因為它支援藍牙無損音質傳輸，由於要運作Steam 平台的遊戲，這次處理器是採用效率更好的 AMD Zen 2 架構的四核心客製處理器，AMD RDNA 2 架構的 GPU。

Steam Deck 也支援雙人遊玩，只要有合適的配件，就可以外接來玩，另外也有類似 Switch 底座的配件，可以連接電視或者PC，不過其實也可以透過傳輸線以專用 Type-C 傳輸線的方式與顯示器、電腦連接，並且為遊戲主機供電，這點單純許多。

▲▼透過專用Type-C傳輸線可以外接配件遊玩，或者連接電腦。（圖／取自Valve）

系統平台為 SteamOS 3.0，它是基於 x86-64 架構設計的 Arch Linux系統，好處是相容 Windows 平台，可以外接鍵盤、滑鼠、螢幕，或者另外安裝其他遊戲商店、PC軟體、網頁軟體等等，任何人只要想要，都可以依照自己的需求打造更適合自己的遊戲環境。

▲搭載 SteamOS 3.0，基本上可以看成是一部掌上電腦，可以外接鍵盤、滑鼠等配件操作。（圖／取自Valve）

Valve 接受 IGN 採訪的過程當中指出，Steam Deck 的產品定位是 PC 平台當中的一個設備，目前已經在考慮 Steam Deck 未來的模型，如果成功也會將開發模組提供給第三方廠商參考。

記者認為，這樣的系統、包括機身設計雖然相容性高，但是實在太複雜，一般玩家不會想要動這麼多腦筋，像 Switch 一樣單純專心當個遊戲定位的產品比較好。不過這樣的產品，確實為現有的PC遊戲市場開了一扇窗。

上市情報方面，Steam Deck 使用的都是安全快速的  NVMe SSD 儲存模組，預計在 12 月發貨，美國時間 7 月 16 日下午 1點開放預購，起售價 399 美元（64GB），另外還有 256GB版本，售價 529 美元，512GB 版本售價 649 美元。順帶一提，該款產品 microSD 卡插槽擴展可用存儲空間。首批預計在美國、加拿大、英國與歐洲上市，其他地區預計在 2022 年推出。

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