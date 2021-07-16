　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

質疑高端炒股提「菜英文家族」　法官認定假訊息裁罰3000元

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐男質疑高端炒股，並提到兩檔生技股都是「菜英文家族」的，新北地院依違反《社維法》裁罰3000元。（圖，高端疫苗竹北製劑廠／記者湯興漢攝）

記者羅志華／新北報導

日前高端疫苗（6547）因疫苗研發未過三期試驗，卻能獲得政府大量採購引發議論，一時間哪個政黨、甚麼人、持有多少張高端疫苗股票成為熱門話題；徐姓男子於5月間，在國民黨立委粉絲社團中，貼文「高端的前身就是基亞，炒股炒到股民遍地哀嚎，中裕、浩鼎兩股票都是菜英文家族的」等語，警方依違反《社維法》移送，新北地院判罰3000元。

徐男於110年5月31日，在國民黨立委粉絲社團中，以匿名「宋中基」貼文，「高端的前身就是基亞，炒股炒到股民遍地哀嚎，中裕炒到400多，浩鼎炒到700多，這兩股票都是菜英文家族的，所以為什麼馬上簽約1000萬劑沒有三期實驗的疫苗」，警方認為他散布謠言，依違反《社會秩序維護法》送辦。

疫情指揮中心曾對此澄清，表示政府各部會及相關機關，皆全力投入防疫工作，絕無所謂透過疫苗發國難財的情形，強調散布假訊息會有相關法律責任；新北地院認為，徐男言論足使民眾錯誤認知與懷疑、不願配合防疫措施，甚至引起恐慌，依法裁罰3000元。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實了
不信新冠病毒！叫患者呼氣「他大口吸」確診死亡
新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡
跟人夫車震：喜歡被硬上！小三喊冤不知已婚　1句話露餡
快訊／18歲男微解封上山戲水　跳下深潭溺斃
快訊／雨更猛了！13縣市豪大雨特報　2區域雷雨彈炸到晚上
創投董座南下屏東出差9小時染疫！　憂Delta病毒復出
林立洋2年婚掀家醜　「岳母暴力砸家、索討2千萬」妻快崩潰
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名嘴女醫控媽寶前夫「尿布砸臉」挨告　司法認證結果曝

快訊／微解封第4天！18歲男上山戲水「跳下深潭溺斃」

質疑高端炒股提「菜英文家族」　法官認定假訊息裁罰3000元

流氓警彈弓射狗還撂2煞暴打！他滿臉血破相倒地　下跪求饒撿回一命

小吃店老闆補腦中！打烊後與顧客大方開喝　原來他想的是這樣

超速挨罰1800元！控相機支柱長青苔要撤單　一塊牌子打腫他臉

快訊／內湖砂石車、機車碰撞！騎士受困車底　警消急搶救

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻同意解剖　高大成：看這裡就知道

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

新竹縣7.9萬劑疫苗打完近9成　覆蓋率破15%

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

名嘴女醫控媽寶前夫「尿布砸臉」挨告　司法認證結果曝

快訊／微解封第4天！18歲男上山戲水「跳下深潭溺斃」

質疑高端炒股提「菜英文家族」　法官認定假訊息裁罰3000元

流氓警彈弓射狗還撂2煞暴打！他滿臉血破相倒地　下跪求饒撿回一命

小吃店老闆補腦中！打烊後與顧客大方開喝　原來他想的是這樣

超速挨罰1800元！控相機支柱長青苔要撤單　一塊牌子打腫他臉

快訊／內湖砂石車、機車碰撞！騎士受困車底　警消急搶救

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻同意解剖　高大成：看這裡就知道

三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

新竹縣7.9萬劑疫苗打完近9成　覆蓋率破15%

街頭藝人唱到變「星國F.I.R」　連總統都喜歡...背景曝光

中職下周賽程出爐　富邦20日回新莊戰味全

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

居家防疫飲食指南！營養師：「15種蔬菜」炒過會更營養

高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

吃蛋糕被偷看！轉過去「貪吃胖袋鼠」撇頭裝沒事　重複8次笑翻網

唐鳳平台預約開打首日　桃園21043人接種！長輩施打率六都第一

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

夫妻車上脫罩喝水噴3萬　警還原當天狀況

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

高雄男打莫德納後猝死！越籍妻願解剖　高大成這樣說

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」

即／女騎士轉彎衝對向　撞垃圾車慘死

西門町驚傳《恐怖蠟像館》　模特兒工廠埋雙屍

即／轎車逆向狠撞公車　車頭全毀駕駛慘死

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

婦打完莫德納隔日心臟驟停　所長緊急CPR搶命

更多熱門

相關新聞

陳建仁打安慰劑？高端證實為個別解盲　將可打2劑實質疫苗

陳建仁打安慰劑？高端證實為個別解盲　將可打2劑實質疫苗

新冠肺炎疫情趨緩，國產新冠肺炎疫苗同步進行緊急授權EUA審查，而前副總統陳建仁也公布自己打到高端新冠疫苗臨床試驗的安慰劑，引起各界質疑，原本在今年10月、11月才能進行全體解盲，為何會提前知道結果，對此，高端於今（16）日發聲明指出，公司考量民眾顧慮，新增延伸性測驗，參加測驗者將可提前解盲，若為安慰劑組可加打2劑高端疫苗，陳建仁也表態願意繼續打高端疫苗。

陳建仁打安慰劑　王鴻薇：為何提前解盲？

陳建仁打安慰劑　王鴻薇：為何提前解盲？

打2劑國產疫苗仍確診　高端駁：還沒解盲

打2劑國產疫苗仍確診　高端駁：還沒解盲

快訊／反擊網路不實謠言　高端疫苗正式向台北地檢署提告！　

快訊／反擊網路不實謠言　高端疫苗正式向台北地檢署提告！　

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫：一定要查

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫：一定要查

關鍵字：

高端疫苗炒股社維法

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面