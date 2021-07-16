質疑高端炒股提「菜英文家族」　法官認定假訊息裁罰3000元

▲徐男質疑高端炒股，並提到兩檔生技股都是「菜英文家族」的，新北地院依違反《社維法》裁罰3000元。（圖，高端疫苗竹北製劑廠／記者湯興漢攝）

記者羅志華／新北報導

日前高端疫苗（6547）因疫苗研發未過三期試驗，卻能獲得政府大量採購引發議論，一時間哪個政黨、甚麼人、持有多少張高端疫苗股票成為熱門話題；徐姓男子於5月間，在國民黨立委粉絲社團中，貼文「高端的前身就是基亞，炒股炒到股民遍地哀嚎，中裕、浩鼎兩股票都是菜英文家族的」等語，警方依違反《社維法》移送，新北地院判罰3000元。

徐男於110年5月31日，在國民黨立委粉絲社團中，以匿名「宋中基」貼文，「高端的前身就是基亞，炒股炒到股民遍地哀嚎，中裕炒到400多，浩鼎炒到700多，這兩股票都是菜英文家族的，所以為什麼馬上簽約1000萬劑沒有三期實驗的疫苗」，警方認為他散布謠言，依違反《社會秩序維護法》送辦。

疫情指揮中心曾對此澄清，表示政府各部會及相關機關，皆全力投入防疫工作，絕無所謂透過疫苗發國難財的情形，強調散布假訊息會有相關法律責任；新北地院認為，徐男言論足使民眾錯誤認知與懷疑、不願配合防疫措施，甚至引起恐慌，依法裁罰3000元。

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