陳時中已讀24天！醫師不忍了「快開放混打」　下週就會發動連署

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「都24天了，陳時中還是『已讀不回』！」醫師公會全聯會早在6月22日就發布聲明，提到多數醫護人員第一劑疫苗都是接種AZ，若兩劑均打AZ，對變種病毒的保護力略顯不足，因此希望第二劑可以選擇RNA疫苗。由於遲遲未等到指揮中心的回應，因此醫師蘇偉碩便決定發起連署，維護醫師專業的尊嚴。

醫師公會全聯會6月22日發布的聲明指出，5月中旬以來，國內確診個案急速增加，第一線醫事人員冒著高度感染風險照顧民眾健康，目前醫護普遍接種了第一劑疫苗，且以AZ為主，根據指揮中心計畫，若第一劑接種AZ，第二劑仍須接種同款疫苗，「尚未開放混打疫苗。」

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但是，目前已有多國開放疫苗混打，且根據文獻建議，AZ疫苗加上RNA疫苗的保護力更勝於施打兩劑AZ疫苗，同時，單獨施打AZ疫苗者，對變種病毒的保護力略顯不足。基於上述理由，聲明指出，已有許多第一線醫事同仁強烈希望第二劑可以選擇RNA疫苗，除了有更高的保護力，副作用也更短、能有效控制。

由於台灣進口的RNA疫苗越來越多，所以在施打計畫上應能有更大彈性，聲明提到，第一線醫護人員需要更周全的保護，才能更深入防疫最前線，希望指揮中心能趕緊研議疫苗混打的可行性與具體作法。

然而，聲明已經發出24天，卻遲遲等不到回覆，醫師蘇偉碩就在臉書粉專「蘇偉碩醫師的543」上貼文，直呼陳時中應該開放已施打AZ疫苗的醫師，第二劑可以自由選擇施打莫德納疫苗，「都24天了！陳時中還是『已讀不回』」，如果下週一對方仍沒有任何表示，那他將發起連署，邀請有同樣意願的醫師一同維護醫師專業的尊嚴。