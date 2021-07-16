打兩劑莫德納仍染Delta！羅一鈞分析原因「不算例外狀況」





▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布最新境外移入基因定序結果，國內再出現7例Delta病毒株個案，其中還有1名是接種2劑莫德納疫苗仍感染Delta。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，該案第二劑是上機前才接種，僅獲得部分保護力，而Delta病毒傳染力又特別強，不算很例外狀況。

羅一鈞說明，上週基因定序有7人感染Delta病毒株，案號15155 英國回來的男性，6/20有接種過莫德納疫苗仍然感染；案15283美國返台本國30多歲女性，6/9~7/7接種過兩劑莫德納疫苗，第二劑和回國同日，入境後確認感染。至於其它是來自捷克、印尼、緬甸，總計有7例境外移入，都是在邊境、居家檢疫時檢出，Ct值10~22都有，都屬於剛發病。

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媒體提問，該案是否國內首例接種完兩劑後仍染疫者，羅一鈞解釋，該案第二劑疫苗是上機前接種，嚴格來說並不算完成兩劑14天後的完整保護力，應該還是算一劑、部分保護力，且Delta病毒傳染力又特別強，不算例外狀況，只是疑醒國外返台民眾，打完疫苗沒滿14天，還是要做好防護措施，即使打完兩劑，很多國家仍提醒還是有染疫風險，口罩等個人防護要做好。

羅一鈞說，剛好今日新增的境外移入個案當中，案15468的美國籍50多歲男性，在1、2月份已經完成兩劑BNT接種，也是兩劑後仍確診個案，不過該案Ct值33應該感染1個月以上，病毒量低無法掌握感染病毒株。