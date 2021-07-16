上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

▲蔡英文日前會見郭台銘、劉德音，討論採購BNT案。（資料照／翻攝自蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

中國上海復星與鴻海、台積電達成BNT疫苗買賣合約，媒體報導揭露，上海復星從中賺了8000萬美元。若比對國際疫苗，8000萬美元的價差，能再多買2000萬劑AZ或266萬劑莫德納。

對於上海復星在這次台積電與鴻海購買BNT案中，到底賺了多少錢？根據媒體揭露，每劑是8美元，1000萬劑就是8000萬美元，而這也被形容是「過路費」，光過路費換算新台幣就約23億元。

儘管23億元新台幣由台灣企業買單，不過對照國際其他廠牌的疫苗，攤開外媒《BioSpace》的報導，AZ疫苗價格雖然在世界各地有所不同，若以每劑4美元計算，8000萬美元的過路費，可多買2000萬劑的AZ。

至於莫德納，每劑價格落在25美元至37美元之間，若以每劑30美元計算，8000萬美元的過路費，可多買266萬劑莫德納。換言之，最近在疫苗意願登記中，只願打莫德納的400多萬人，可暫解燃眉之急。

若考量疫苗取得的多元性，不購買台灣現有的AZ或莫德納，試圖爭取嬌生疫苗（Johnson & Johnson），每劑價格以10美元計算，8000萬美元過路費可購買800萬劑。