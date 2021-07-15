用改造手槍沒面子！「太陽會」殺人如麻　卻因這點不碰毒品

圖文／鏡週刊

曾加入「后羿專案」小組的退休警官細數，太陽會虎牌殺手在短短2年多的時間，就犯下多起名震黑白2道的重大命案，主要就是一代虎成員所為，他們當初成立目的，就是為了清理門戶、排除異己、鞏固以吳桐潭為主的領導中心，甚至報復之前曾結下樑子、恩怨的敵對幫派。

本刊日前專訪曾參與虎牌殺手訓練的T先生，他證實太陽會確有依殺手績效，提供不同類似撫卹機制，如替幫會開過槍的殺手是「有功人士」，幫會每個月會給付3萬元的生活費，若有突發收入也會發給獎金。

但沒執行過狙殺任務的殺手則無地位，幫會偶而給個數千元生活費，也沒有任何分紅獎金，每個殺手為了錢，當然會爭相為幫會立功。

T先生指出，太陽會當年成立時，對毒品相當有戒心，認為它是瓦解幫會的最大因素。他指出，吸毒者一旦毒癮發作，「任何人都可出賣」「每個老大都可殺」，雖然毒品是黑幫歷年來最重大經濟來源，但太陽會卻從不主動接觸毒品，甚至帶有排斥心理，「我們寧可用手搶、用槍奪，就是不碰毒品」。

在20年前，太陽會作案都是使用制式手槍，根本不用改造手槍，「這是面子問題」，T先生毫不遲疑地說。當年出門個個身上都有帶槍，感覺不帶槍出門「很心虛」，可說是有槍在手「信心無窮」。

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非鼓勵時下年輕人對黑幫有懵懂錯誤認知，甚至以加入黑幫成員為榮，報導目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，過去發生的血腥暴力案件，曾讓社會付出哪些成本，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，觀今鑑古。

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