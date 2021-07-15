還有機會！第三輪延長「7／19中午12點收單」　757萬人登記搶打疫苗





▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心進行第三輪疫苗接種意願登記，對象擴大至18歲以上民眾，原定今日下午5時收單，指揮中心發言人莊人祥今（15）日傍晚宣布，延長收單期限至19日中午12時，20日上午開始發送預約簡訊。統計至今日下午5時，已經有757萬人完成登記，其中願意打AZ，或AZ、莫德納皆可者達339萬人，仍堅持莫德納者還是超過半數，有418萬。

指揮中心公布今（15）日下午5時最新數據，全國意願登記完成總人數757萬人，其中願意打AZ與AZ、莫德納皆可的人數接近339萬人。指揮中心改採政委唐鳳設計的疫苗登記意願平台後，規劃每週提供一種疫苗接種，原先公布前三週AZ，第四週才會是莫德納，副指揮官陳宗彥今日表示，修改為前四週皆提供AZ疫苗，至於莫德納疫苗則視後續疫苗提供狀況再做調整。

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第三輪意願登記截至7/15 17:00

全國意願登記完成總人數：7,576,990人。

登記AstraZeneca人數：189,879人，佔總登記人數2.50%。

登記Moderna人數：4,181,499人，佔總登記人數55.19%。

同時登記AstraZeneca/Moderna人數：3,205,612人，佔總登記人數42.31%。

