快訊／專家憂726解封恐再封城！侯友宜曝「關鍵要素」

記者羅婉庭／新北報導

針對有專家擔憂726解封後可能因確診人數暴增而封城，新北市長侯友宜15日表示，很多國家發生這樣的狀況，因此台灣的解封必須非常謹慎，務必要嚴格把關、逐步放寬，只要各縣市團結將案例壓到地板值，「個案感染源」要完全掌握，疫情才不會再重啟。

侯友宜強調，全世界有很多大都市因為解封又封城，韓國、荷蘭等國都有這樣的狀況，面對台灣各縣市解封，必須謹慎，疫情瞬息萬變，稍有不慎疫情可能再起，要步步為營、嚴格把關，不讓疫情有機會肆虐台灣。

至於社區清零後有沒有可能又出現個案，侯友宜說，清零非常不容易，地板值起起伏伏、偶爾出現案例是很常態，且在區域聯防中，難免受到因案例走動，各縣市會互相影響，不可能每天都是零例。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。對於新北出現的個案，侯友宜表示，社區篩檢站驗出1例，家禽合作社2移工於第四次PCR呈現陽性。

侯友宜進一步說明，新莊新增個案為與桃園染疫朋友見面後被傳染，目前也驗出還有2位朋友也染疫，將於明日公布，已通報桃園市政府。另一例為板橋為家戶感染，是因父母於職場染疫後傳感，皆以居家隔離，目前共匡列6人。

指揮中心表示，今日新增之14例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月14日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日。