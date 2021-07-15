台中醉男揮刀殺同事！5月就曾遭警逮捕　臉書「血腥留言」曝光

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市西屯區昨(14日)深夜11時許傳出凶殺血案，36歲的的吳姓物流業員工與另名52歲的賴姓同事酒後發生口角，吳嫌竟憤而持刀砍殺賴男，導致賴重傷慘死；警方深入調查後發現，吳嫌今年5月份就曾在臉書留下恐嚇言論，嗆聲「開始殺第一個人」，當時還遭警方逮捕，並依恐嚇危害公眾罪移送，不料事隔近2個月，吳嫌竟真犯下殺人重罪。

▲吳嫌遭警方壓制逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方調查，吳嫌與死者賴男均為公司臨時工，在某物流業擔任職員，14日深夜時分2人因工作空檔返回人力仲介宿舍休息，賴男等待清晨上工，期間2人一同喝酒，不料卻因口角爆發衝突，吳嫌竟持刀朝賴猛刺，導致賴當場血流如注，經緊急送醫搶救後仍不治死亡；而砍人的吳嫌一度持刀與警方對峙，被壓制逮捕時還大喊「救命」。離譜的是，吳嫌今清晨酒醒後接受警方訊問，雖坦承殺人，但卻辯稱自己「被下符咒」PO。

警方深入調查發現，吳嫌5月下旬就曾被逮回警局一次，當時西屯所員警在臉書發現吳嫌散播疫情及恐怖攻擊訊息，留言稱「從我去中政開始你們在搞小搞屁什麼狗屁冠狀病毒……我開始殺第一個人，你們就死定了」等語；警方立即展開追查，並在1小時候火速將吳嫌查緝到案。

當時吳辯稱自己酒後心情不佳，才會在臉書上留言，後續應警方要求刪除不當言論，但由於該則留言已造成民眾恐慌，因此吳嫌後續仍遭依《刑法》「恐嚇危害公眾罪」移送台中地檢署偵辦；怎料事隔近2個月，吳嫌竟真會在酒後犯下殺人重罪，持刀砍殺賴姓同事，目前全案細節還有待警方進一步調查釐清。

▼吳嫌持刀刺殺同事後，一度與警方對峙。（圖／記者游瓊華翻攝、民眾提供）