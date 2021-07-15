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李琴峰批踢踢舊文被朝聖！台灣首位芥川獎得主回文　網狂推：神人

▲▼李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

▲李琴峰《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項「芥川獎」，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

日本文學振興會在14日晚間宣佈，台灣旅日作家李琴峰《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項「芥川獎」，也是首位拿下該獎的台灣作家！而李琴峰曾在2019年於批踢踢回文分享如何加強日文寫作，專業建議當時就被網友狂推「神人」、「跪著推文」，如今獲獎消息公布後，這篇舊文又被翻出來朝聖，紛紛留言「朝聖推！」、「恭喜原PO榮獲芥川獎！！！」

▲▼李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

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▲李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳代表恭賀。（圖／文化部）

此屆芥川獎共有5人入圍，其中3人是首次入圍，李琴峰在2019年首次以《倒數五秒月牙》入圍後，這次再以日文創作的《彼岸花盛開之島》入圍並獲獎，也是首位獲日本芥川獎的台灣作家。

▲▼2019《獨舞》出版時李琴峰返台参加國際書展。（圖／聯合文學林劭璜攝影）

▲2019《獨舞》出版時李琴峰返台参加國際書展。（圖／聯合文學林劭璜攝影）

而李琴峰在2019年於批踢踢日文學習版當中，在其中一篇網友提問 「[問題] 想要加強日文寫作」回文，分享自己學習和挑戰日文寫作的經驗，當時就被大批網友狂讚「跪著推文」、「好厲害」、「強！」、「神人！」

她在文中還提到，自己家中沒有任何日本人親戚，也沒有任何親戚住在日本，在國高中以前幾乎沒有接觸日文的機會，不過後來開始以日文寫作小說，獲得日本的文學獎，還在日本出書，而且「不是用中文寫作後被翻成日文得獎，而是直接用日文寫作得獎」。

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」的得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」的得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」的得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

在該篇文中她也提到讀日文作品的重要，並說遇到不會的單字「沒必要全部查」，「只要把那些你真的很想知道意思的詞查起來做筆記就好了」，還分享她當時仍會在讀小說時遇到不懂的詞，量多了自然熟悉日文句型、思考迴路，另也要練習寫，不用一開始就想寫很完整很正經的文章，天馬行空的幻想、日記都行。

該篇舊文如今也被網友重新翻出來朝聖，狂刷留言「朝聖」、「朝聖推！」「恭喜得獎！！」、「恭喜原PO榮獲芥川獎！！！」

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」的得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣首位拿下日本「芥川獎」的得主李琴峰，2019年在批踢踢文章被網友翻出來朝聖。（圖／翻攝自批踢踢）

李琴峰2013年旅居日本，以第二語言日文書寫的第一篇小說《獨舞》獲選第60屆群像新人文學獎優秀作品後，2019年以小說《倒數五秒月牙》入圍第161屆芥川獎與第41屆野間文藝新人獎，2021年再以小說《北極星灑落之夜》獲得第71屆藝術選獎新人賞，成為日本藝文界極受期待的作家。

而這次榮獲芥川賞的小說《彼岸花盛開之島》是以日本和台灣間的一個架空島嶼為舞台，該島的文化與語言揉合臺灣與日本，島上由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，還存在著僅有女性才被允許學習的語言，是帶有「微科幻性質」的純文學小說，日文版單行本於6月在日本出版後，獲日本讀者好評。

▲▼李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

▲李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，6月在日本出版後，獲當地讀者好評。（圖／文化部）

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