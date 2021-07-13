山東濱州暴雨致1.2萬戶停電　工人泡鹽池搶修電桿「只剩上半身」

▲山東濱州暴雨成災，電力公司人員泡水搶修倒塌電線桿及配線。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

山東濱州昨（12）日遇暴雨或大暴雨天氣，局部地區出現9至12級強風，部分大樹被連根拔起及電線桿倒塌，導致1.2萬戶居民停電。對此，濱州市電力部門緊急派出25支搶修隊約560人，冒雨緊急搶修，其中，在海水鹽池作業的電力工程人員，半身泡在池裡搶修被大風刮斷的電桿及電線，移動時甚至得用「游」的，作業環境十分驚險。

▲山東濱州受暴雨及狂風侵襲，多地因電桿受損斷電。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，濱州市31個鄉鎮降雨量超過100公釐，其中沾化區馮家鎮降雨量達到199.4公釐，下窪鎮降雨量達到209公釐，濱州市沾化區大高鎮、古城鎮、馮家鎮等多個鄉鎮電力設施受損嚴重，一些工業企業和1.2萬戶居民用電受到影響。

受暴雨及強風影響，濱州市多地出現大樓窗戶玻璃全毀、民宅屋頂掀翻等情況，各地區政府尚未出現傷亡情況，不過，民眾財損情況嚴重，尤其是只剩兩三個月便要收成的冬棗影響甚巨，具體損失仍由保險公司估算中。

此外，濱州電網主網也有部分設施因龍捲風受損，一度使2.5萬戶居民用電受到影響。由於該地仍將持續有降雨現象產生，相關人員也呼籲，出門時最好穿上絕緣雨靴，注意繞開積水區域，遇斷落電線，應單腿跳離短線點8公尺以外。