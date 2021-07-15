牙醫警告！刷完牙「用漱口水」易蛀牙　曝使用最佳時機

▲牙醫師建議，飯後使用漱口水是最佳時機。（圖／Shutterstock）

實習記者陳培鈞／綜合報導

在刷牙後有些人會使用漱口水再次清潔牙齒及口腔，但英國牙醫彼得森（Anna Peterson）指出，若刷完牙才使用漱口水，容易產生蛀牙，呼籲大家不要這麼做，她也指出飯後才是使用漱口水的好時機。網友見狀驚呼，原來自己之前都做錯了！

根據《紐約郵報》報導，彼得森在抖音上拍影片解釋，漱口水的氟化物濃度僅220ppm，牙膏的氟化物濃度則有1450ppm，若刷完牙後才使用漱口水，「只會洗掉高濃度的氟化物，留下低濃度的氟化物」，增加蛀牙的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牙膏的氟化物濃度，遠高於漱口水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

彼得森也澄清，她並不反對使用漱口水，也會推薦給患者使用，但並非人人都需要漱口水，她指出，刷牙後用水漱口比用漱口水要好。她也指出，「吃完東西後」使用漱口水是最佳時機，因為食物中的糖分會讓口腔變酸性，這時候刷牙，就是把酸刷到牙齒上，此時反而要用漱口水清潔，把漱口水當飯後清潔劑，比在睡前使用來的更好。

網友見狀紛紛表示，「原來自己之前都做錯了！」、「感謝醫生，我先前完全一無所知」、「感謝醫生提供如此有用的資訊」、「所以起床時要先用牙線、漱口水，再刷牙」，但也有人認為，「細菌無時無刻都會滋長」、「不吃糖是唯一的解決之道」。

目前市面上主要有兩類漱口水，第一類屬於藥用漱口水，以口腔殺菌消毒為主要用途，不建議長期使用，第二類屬於非藥用之一般漱口水，主要是幫助減少牙齦炎發生、解決口臭牙菌斑、牙齦問題，為大多數牙醫推薦的種類。