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精品力推「線上買」　麗晶精品獨家貨網路搶　101錶展在家就能看

▲麗晶精品繽紛夏季購物週。（圖／麗晶精品提供）

▲麗晶精品繽紛夏季購物週，推出獨家商品線上買，獨家Golden Goose_Starbag LOVE 塗鴉包款，售價17,000元。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期確診人數降加上疫苗開打，但疫情仍須保守觀察，政府宣布三級防疫延至7／26，雖有部分特定場所鬆綁，換回消費者上街購物意願仍有限，麗晶精品7月中推出「繽紛夏季購物週」檔期，推出線上刷卡服務，獨家商品點點送到家；台北101一年一度錶展也宣布改線上作業，貴客從家裡就能直接血拼。

▲麗晶精品繽紛夏季購物週。（圖／麗晶精品提供）

▲寶格麗2021新品Allegra玫瑰金彩寶腕表，售價89萬6,000元。

麗晶精品從7／14至7／25舉辦「繽紛夏季購物週」，集結館內50多間國際精品獨家商品組合，且提供Bulgari、Hermes、Issey Miyake、Stefano Ricci等15家品牌提供線上刷卡服務，只要透過網路影片或購物目錄選購，即可線上付費，後續也會宅配商品到府。

▲麗晶精品繽紛夏季購物週。（圖／麗晶精品提供）

▲Stefano Ricci 麗晶獨家黑色鱷魚皮單肩斜背包，售價57萬2,000元。

麗晶精品表示，8月份將引進三宅一生旗下的兩大品牌「BAOBAO」與「132.5」，以及結合蔬食與酒吧的全新概念餐廳Curious，同步為微解封後的消費市場做準備。

▲麗晶精品繽紛夏季購物週。（圖／麗晶精品提供）

▲Mia Boutique麗晶獨家CAROLINA HERRERA蓬蓬袖上衣，售價69,500元。

而台北101年度精品重頭戲「World Masterpiece」珠寶腕錶大賞，今年邁入第9屆，預計7／15正式開展，今年因應台灣疫情，將於線上平台 Stage@Taipei 101舉辦，並結合線下品牌預約鑑賞，讓貴客在指定時間到櫃上體驗，今年共有20間品牌參展，比去年還要多出2家。

台北101購物中心表示，今年錶展首度改成線上為主，不但在線上展演，也提供線上交易機制，提供顧客指定時間取貨，甚至是送貨到府服務。另也能透過Stage 101 預約鑑賞功能，預約指定時間前往店上鑑賞實體商品，減少人群接觸機會，並體驗品牌服務。

▲2021年台北101珠寶腕表大賞採線上開跑。（圖／台北101提供）

▲台北101亮相話題錶款包括（左）HUBLOT橙色藍寶石錶殼，售價532萬2000元；（右）IWC飛行員系列的TOPGUN海軍空戰部隊計時腕錶特別版，售價109萬2000元。（圖／台北101提供）

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