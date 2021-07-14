快訊／台北1男「陳屍林森北某旅館內」！ 警封鎖現場調查中 記者黃彥傑、戴若涵／台北報導 台北市一名44歲男子，14日被發現陳屍在林森北路一間旅館房間內！警方獲報到場處理，立刻封鎖現場，並調閱監視器釐清男子死亡原因，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。 ET快訊 快訊／「冰雹」狂炸！ 當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了 可望生活回到疫情爆發前！ 柯文哲曝倒數12天關鍵 印度神童揭好消息！ 今年生活好轉時間點曝 確診創新低「726解封穩了？」 網揭1關鍵超怕：會再升回來 北市三代同堂「一家9人確診」 5孫全染疫 快訊／桃園現Delta病毒！ 境外移入集中隔離 快訊／台中小黃運將染疫 鄰居中鏢！1周前聊過天 感染黑數藏社區！ 柯文哲：有18%確診找不到感染源 快訊／台北40多歲男 陳屍林森北某旅館內 快訊／新北首見零下周微解封？ 侯友宜回應了 台積電3確診！1349人PCR出爐 2千員工要居家自篩5次 台中疫苗太少！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平 快訊／橫跨雙北616公車司機染疫 56人PCR出爐 快訊／北市+10「萬華最多、士林信義緊追」 12區確診分布曝 LIVE／北市+10例！首開放大型接種站 柯文哲最新說明 新北有望「清零」？ 侯友宜坦言還有「三大隱憂」 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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