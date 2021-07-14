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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台北1男「陳屍林森北某旅館內」！　警封鎖現場調查中

▲▼台北一男陳屍旅館內 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市一名44歲男子，14日被發現陳屍在林森北路一間旅館房間內！警方獲報到場處理，立刻封鎖現場，並調閱監視器釐清男子死亡原因，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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