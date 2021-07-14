全球最大海上換流站啟動「江海轉運」　可滿足136萬戶家庭年用電

▲這座海上風電換流站面積近乎一座足球場，高度達15層樓。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

由三峽集團投資的海上換流站10日在江蘇南通振華重裝碼頭水域開啓江海轉運「大挪移」，運往如東海上風電基地安裝。這座海上換流站是目前全球容量最大、電壓等級最高、體積最大的海上換流站，投運後，年上網電量將達24億千瓦時，可滿足約136萬戶家庭年用電量，達到節約標準煤約74萬噸、減排二氧化碳約183萬噸的目標。

▲全球最大海上風電換流站啟動「江海轉運」，前往海上風電基地安裝。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，海上換流站是海上風電直流輸送的關鍵核心裝備。該項目是國內正負400千伏柔性直流輸電海上風電項目，直流海纜輸電距離約100公里，屬目前國內電壓等級高、輸送距離長的直流輸電海纜。

這座海上換流站平面面積近乎一座標準足球場，高度約達15層樓，重量接近10個亞洲首座220千伏海上升壓站——響水海上升壓站。該換流站將負責匯聚周邊3個風電場（H6、H8、H10）共1100兆瓦的電能，將其轉換為損耗更低的直流電後，通過海纜輸送至陸地。

目前正值長江下游梅雨季，長江水流速度快，運輸換流站船舶載運的貨物重量及跨度難度極高，因此，這項江海轉運工程由5艘大馬力拖輪執行，在海巡艇的戒護下，前往如東海上風電基地安裝。