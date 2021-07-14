郭董買疫苗不用4個月　她戳破陳時中：花了1年半沒到貨2000萬劑

▲蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台積電、永齡基金會向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。對此，民眾黨立委蔡壁如質疑，永齡從準備買、到簽約、到收貨，不到4個月的時間可以買到，為什麼政府花了一年半的時間，卻一直買不到疫苗？

蔡壁如14日於臉書發文表示，明明立法院也編列了339.5億元的預算，讓政府去買疫苗。我們的行政院長蘇貞昌今年2月26號的專案報告上，也信誓旦旦的說：「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」。但是，沒有！一直到現在，根本沒有到貨2000萬劑！政府的空口承諾，至少50次！

蔡壁如指出，疫情指揮官陳時中6月3日在記者會上跟媒體說：「現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」；但真實的情況是，和永齡基金會幾乎同時間段購買疫苗的越南，上個星期已經買到BNT疫苗了。越南是在5月向輝瑞藥廠洽購，6月7號簽約、6月12號批准緊急授權3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑已經在7月7號抵達越南。

蔡壁如痛批，越南的案例，再次打臉陳時中！又一次的謊言被戳破！攸關國人的生死！如果指揮官陳時中還有一點憐憫心，還會不急不徐的謊話連篇嗎？

蔡壁如也提到，購買BNT疫苗的永齡基會，從5月23日提出捐贈方案到送件食藥署，再到行政院授權，一共花了7個星期的時間。永齡從準備買、到簽約、到收貨，7+8個星期，不到4個月的時間可以買到。她質疑，「為什麼政府花了一年半的時間，一直跟我們說有買有買，但我們看不到？」究竟政府有沒有買？買了多少？多少價格買的？不知道！

此外，蔡壁如提到一則媒體報導，行政院說，同時在年底前，除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，也尋求今年加購一定數量的莫德納疫苗；明年、後年也預計購買至少各1500萬劑次世代莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序。

她表示，會記下來，看看明年是不是可以實現，希望不會是政府買疫苗的第51次跳票！