基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

▲基隆部立醫院遭指控，疫情期間不但沒有協助支援醫生，甚至還將急診室醫生的薪水扣了15％，並要求他們跨科看診。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

衛福部去年4月頒布獎勵要點，開始給予第一線醫護人員「防疫津貼」，然而，衛福部基隆醫院多名急診科醫師控訴，院方為了要填補財務缺口，醫師們一領到津貼後，每人月薪就被大砍15%，還要包攬「跨科看診」等其他業務，甚至得靠自己找錢設立戶外看診區，向上反映卻得到「離職暗示」，申訴也毫無下文，醫師們怒轟院方「同島一命都是屁！醫護根本不是命！」正醞釀集體離職。

在疫情肆虐下，基層醫護時常得在水深火熱中和死神搶命，尤其是急診科的醫護人員。7月8日上午9時，本刊記者與「衛福部基隆醫院」（部基）急診科Ｌ醫師相約在台北市碰面，此時他才剛上完大夜班，臉上盡是辛勞一夜的疲憊。

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▲由於不滿部基減薪又安排跨科看診作法，有急診科醫師在LINE群組上揪團集體離職。

「為了醫院，為了病人，我們每個醫師都竭盡心力，但醫院的態度，讓大家覺得相當心寒。」Ｌ醫師以無奈的口氣說，去年3月疫情爆發後，部基上上下下都忙到翻掉，令人痛心的是，醫院高層非但沒有給急診科醫師任何獎勵，還變相「扣走」衛福部給予的津貼。

本刊調查，從去年4月醫師領到中央給予的「防疫獎金」後，部基高層疑似將歪腦筋動到醫師們的辛苦錢上，要副院長羅景全出面溝通，希望醫師們共體時艱，幫助醫院稱過疫情帶來的業績影響。

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溝通結果，就是要將急診部所有醫師的薪水，包含津貼扣減15%，等同每個人每月少了超過5萬元的薪水，原以為只是暫時性的扣薪，但到了上個月，醫師們的薪水仍然沒有回歸，醫師們更不滿院方對他們的態度宛若對待「免洗筷」，絲毫不在乎他們的就業環境，正醞釀集體離職。

至於部基為何出招「攔截」急診科醫師的薪水？一名醫師透露，部基的醫療器材較其他醫院老舊，加上內科和外科長期不太願意收治住院病人，因此導致病患漸漸流失。此外，部基雖領有中央補助，但仍需自籌員工退休金等費用，財務相當吃緊。

▲疫情爆發後，醫事人員的權益受損之事時有耳聞。圖為台灣護師醫療產業工會於疾管署門口舉行「護理防疫津貼」快閃陳情。

針對急診科醫師的指控，部基副院長羅景全表示，醫師的薪資都是按時發放，並未減少，至於醫師們所說的減薪15％，應該是指獎金和津貼，那個部分原本就會隨時波動，他會再和醫師們溝通。但對於院方被指控強塞業務給急診科，甚至有醫師被要求跨科看診，羅景全僅表示「當初沒有跟我說要問這部分，我趕著去開會。」隨即掛斷了電話，本刊至截稿前未獲進一步回應。

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