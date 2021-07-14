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5天內颱風生成機率高「最壞情境恐登陸」　今起午後防強對流

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周三熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，各國系集預報未來5天熱帶氣旋或颱風生成機率高，美國模式預估最壞情境下周三颱風有登陸台灣的機會，唯不確定因素高，請隨時留意最新的預測資訊。對此，中央氣象局預報員陳伊秀說，周五、周六台灣附近是大低壓帶，可能有擾動發展，但模式看法不太一致，是未來一周的重點，還要再觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（14日）以午後雷陣雨為主，中南部和其他山區有局部大雨機率；東半部上午偶有降雨，但因逐漸轉東風，水氣真正比較多的時間可能落在晚上或周四。

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陳伊秀分析，到周日前天氣都差不多，東半部、恆春半島有些局部降雨，有時中南部上午前有點零星雨；而西半部容易有午後雷陣雨，其中周六前中南部、其他山區午後有局部大雨機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮今在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地大多晴朗炎熱、紫外線強，仍有36度以上的高溫，要注意防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，需注意午後對流旺盛、伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯），主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。

吳德榮說，周四至下周一太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成「季風低壓」的型態；季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降。

▼吳德榮指出，最新美國模式模擬周日20時850百帕風場及地面氣壓場（下圖左）與前一天模擬同一時間比較（下圖右），季風低壓東側的熱帶擾動，調整得更強且更偏北。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，此外，各國模式模擬顯示，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；周日20時美國（GFS）模式最新的模擬，已有颱風的強度，且調整得更強、更偏北，而歐洲模式模擬的強度依然較弱、且發展也較慢；顯示此熱帶擾動的模擬有很大的不確定性，至於其未來動向，是否有影響台灣的機率？各國模式模擬也不一致，且都在調整中，應持續觀察。

賈新興13日在臉書提到，未來天氣觀察有一個提醒、兩個重點、三個結論，一個提醒是颱風路徑預報誤差，24小時約80公里左右，48小時約100至150公里左右，72小時約200公里左右；兩個重點，第一，觀察周六、周日颱風的生成，第二，之後太平洋高壓的強度和位置。

賈新興表示，三個結論，第一太平洋高壓北抬，台灣轉為相對的不穩定低壓帶影響，午後降雨機率高；第二，各國系集預報未來5天熱帶氣旋或颱風生成機率高；第三，美國模式預估最壞情境，下周三颱風有登陸台灣的機會，唯不確定因素高，請隨時留意最新的預測資訊。

對此，陳伊秀指出，周五、周六台灣附近是大低壓帶，可能有擾動發展，但模式看法不太一致，是未來一周的重點，還要再觀察。

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