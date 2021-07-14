醫療器材商送濾菌面罩　向郭綜合醫護防疫人員們致敬

▲醫療用品器材商陳宗明特前往郭綜合醫院，捐贈防疫電動送風面罩等價值20萬元防護器材，由郭宗正總裁代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎COVID-19疫情期間，醫護人員全力照顧病友，尤其在這波嚴峻的疫情期間，他們全力奉獻及付出更是辛苦，醫療用品器材商陳宗明特前往郭綜合醫院，送上防疫電動送風面罩等價值20萬元防護器材，誓為醫護人員最堅實的後盾。

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陳宗明帶著5台防疫電動送風面罩、20個血氧濃器、2百個護目鏡及2百個面罩贈送郭綜合醫院，由總裁郭宗正、副院長楊惠琳代表接受，郭總裁特贈感謝狀，表示最誠摯的謝意。郭宗正總裁強調，像熱心公益的陳宗明等醫療器材工作人員對辛苦醫護人員以行動支持，成為醫護人員更加努力的動力，也讓全體員工感受到各界送來的溫暖及鼓勵。

陳宗明表示，他看到目前防疫人員使用的動力呼吸過瀘裝備、腰部還配戴裝置，覺得又重又悶熱，醫護人員作業很不方便，他在院內擔任志工，為醫護人員的辛苦覺得很不捨，而從事醫療器材的他，發現全方位透明設計的防疫電動送風面罩，使用操作輕巧，且這種瀘菌送風面罩，過濾效能達99％，風扇入口，新空氣不悶臉，可輕鬆更換過濾耗材，只需更換過濾芯，可重複使用，能妥善保護醫護人員，已取得衛福部第一級醫療器材許可證，特引進捐贈給郭綜合醫院。

醫護人員是與每個人的重要階段環環相扣，陪伴每個人的左右，自出生、年老、疾病到安寧，常都有醫護人員的陪伴，而每個人的病友醫護故事都是獨特的。工作之餘不忘在院內當志工的陳宗明，很敬佩的表示，回想每一次發生災難時，面對未知恐懼情況下，醫護人員沒有任何主張的站上第一線；而這次防疫的第一線，即與病人一起度過艱難的日子，除了任勞任怨，還必須冒著染疫的極大風險，扛起重責大任，守護著台灣的健康，成了病友的希望之光。

陳宗明認為，在這場嚴峻的考驗及疫病的磨難中，就是包括郭綜合醫院在內的各醫護及第一線防疫人員，挺身為大家遮風擋雨，讓各界非常感謝，陳宗明並強調醫護及防疫人員是守護他們的英雄，希望大家都能健康、平安。

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