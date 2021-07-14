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疫情期間也要善待自己！把日子過精緻、豐富生活技能

▲耍廢,生活,。（圖／pexels）

▲長時間居家防疫，使不少民眾出現憂鬱情緒，這時候應該調適心情，學會在疫情期間也要善待自己。（示意圖／pexels）

生活中心／綜合報導

疫情期間長時間待在家，使不少民眾出現憂鬱、焦慮等情緒，現在隨著微解封的開放，有不少活動適度鬆綁，民眾可以動一動調適自我心情，疫情期間也要記得善待自己，在《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》一書中提到「與其說善待自己是種心態，不如說是項技能，一項可以讓妳的生活升級的技能」。

▲《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》。（圖／高寶書版提供）

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▲《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》。（圖／高寶書版提供）

書中提到，善待自己的方式像是「打扮自己，練習化妝，嘗試不同的容貌，穿各種好看的衣服，搭配不同樣式的高跟鞋」、「改變居住環境，養幾盆花、幾條魚，在冰箱裡準備好水果和蔬菜，鋪好看的地毯，掛好看的窗簾，再在床頭放一盞昏黃的小燈」，其實透過簡單的改變，讓自己擁有好心情。

另外，也可以培養一兩個愛好，例如瑜伽、跳舞、廚藝等等，而疫情期間也是大量閱讀的好時機，書能拓展這個世界的界線，也能讓心靈變得飽滿，更擁有可以和他人交流而不費力氣的底氣，「善待自己」也是讓自己擁有自信的一種方式，長期做熱愛的事情，一定大所收穫。

「去擁有美麗的外表和豐富的內心，不畏將來也不懼失去」學會善待自己，並不一定會讓生活產生多少天翻地覆的變化，但足夠讓擁有平淡歲月中的這分底氣，更重要的是，每一個決定都是自己為自己而做，學會與自己和平相處，讓內心收穫自由，享受人生苦旅中的每絲清甜的餘味，當別人還在瑣碎中拖沓、在一地雞毛蒜皮中愁眉苦臉時，妳卻把生活的每個細節都變得精緻，每一寸光陰都變得充滿趣味。

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