暑假點心時間選少添加更安心　媽媽的神隊友樂事自然滋味搞定不停歇親子時光

▲小孩放暑假了，點心時間邊玩邊吃，是他們最快樂的時刻。（圖／取自免費圖庫pexels)

消費中心／台北報導

自從居家上課以來，小孩已經天天待在家中，現在暑假又來了，疫情期間不便外出，怎麼填滿他們的時間、一日三餐要吃什麼，足以讓爸媽傷透腦筋，還要找時間去賣場大採買，囤些餅乾零食作為點心，才能隨時填飽家裡小吃貨的肚子，乖乖不吵鬧。不過要挑選小孩「尬意」的，又要顧及健康，買一包零食得先仔細篩選，準備起來耗費心力，吃零食解嘴饞不是不行，但要慎選無添加自然滋味的零食，讓小孩開心吃，全家人也能一起享受簡單自然的快樂。

市售零食口味選擇多，有的光看包裝就很誘人，卻也讓爸媽很擔心裡面的成分，隨著健康意識高漲，越來越多人關心吃下肚的究竟是什麼，大多數媽媽身為家庭健康守門員，為了照顧全家人，對於日常飲食格外謹慎重視，但要怎麼挑選才安心，其實吃零食可以吃得健康一些，追求輕鬆少負擔，又兼顧美味。

就拿老少咸宜、口感香脆的「零食霸主」洋芋片來說，往往一開吃，就令人嘴巴停不下來，一片接著一片超涮嘴，不知不覺嗑掉一大包，不只大人喜歡，更是小朋友點心時刻的最愛，而想要挑選成分簡單、美味依舊，讓媽媽滿意放進購物車的話，不妨試看看全球知名洋芋片品牌Lay’s樂事推出的「樂事自然滋味」，除選用當令新鮮馬鈴薯，鮮切成金黃香脆洋芋片，為了呈現自然的風味，對於成分有絕對要求，標榜無添加味精、人工防腐劑、人工色素，與天然薯香搭成完美絕配。

▲▼樂事無添加*自然滋味，享受簡單美味少負擔。（圖／翻攝自樂事YouTube影片）

想找兒童無添加*零食，很推薦「樂事自然滋味」的簡單美味，使用澳洲高級海鹽調味的海鹽口味，吃起來不膩、清爽不死鹹，成份沒有多餘添加，在爽脆中享受馬鈴薯風味，就連全素者也能自在想吃就吃；另一款佐賀御燒海苔口味，經過慢火烘烤的自然海苔迷人香氣，散發溫烤後的自然滋味，爽口薄脆也很受歡迎。此外，錯過就吃不到的期間限定2款口味，紅藜麥搭上智利沙漠湖鹽提味的組合、以及一打開就撲鼻而來的日式松茸獨特香氣，每口層次豐富，散發濃濃薯香，是很適合一邊追劇、一邊享用的大人味。

▲打開樂事自然滋味陪伴全家人，小孩吃了開心，大人也放心。（圖／翻攝自樂事YouTube影片）

「好吃」固然很重要，「少添加物」更是關鍵，「樂事自然滋味」對自然、美味、無添加*的堅持，吃零食可以放心享受。孩子開始放暑假了，全家人有更多時間在一起，想要張羅健康、天然的下午茶，找神隊友樂事自然滋味來即刻支援就對了，不用擔心小孩胡亂吃一通之外，香脆美味口感也不打折，一拿出來就秒變乖，而家庭聚會、開趴慶生，把4種口味一次買齊，歡聚時刻打開來互相分享，大人小孩都能吃到自己喜歡的滋味，讓親子時光更加分，無時無刻享受彼此的溫馨陪伴，留下難忘的幸福滋味。

*本產品無添加味精、人工防腐劑、人工色素