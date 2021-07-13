變天了！大雨彈「炸3天」水神buff更猛擴大　下周恐有颱風生成

▲台灣逐漸進入低壓帶天氣轉不穩定 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心技正伍婉華表示，13日最高溫出現在嘉義東區達37.4度，14日原本籠罩在台灣的高壓向北移動、減弱，相對暖濕的環境靠近，天氣不穩定，斷續降雨區擴大，東半部、恆春半島及澎湖轉雨，清晨至上午中南部沿海有短暫陣雨，其他、金馬地區可見陽光，西半部午後開始陣雨，中南部及各地山區有局部大雨出現機會。

氣象局預報，14日偏東風水氣增多，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，午後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生機率。溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中台北盆地、宜花東及屏東近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫。

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▼東方環流容易有熱帶擾動發展，下周恐有颱風生成。（圖／中央氣象局，下同）



▼午後陣雨擴大，局部地區有大雨發生機會 。



預估未來隨著高壓北移東退，逐漸轉為相對的低壓帶範圍，大氣環境不穩定，氣象局指出，15至18日（周四至日）東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海也有局部短暫陣雨；其中15至17日午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生機率。

至於下周有颱風生成嗎？前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》表示，下半周台灣附近變成大低壓環流的天氣型態，環流東邊是水氣帶，容易有熱帶擾動發展，根據美國最新電腦模式預測，日本南方下周已經生成一個颱風，且強度很強；其他模式結果則有分歧。目前綜合分析，環流東方有低壓發展成颱風機率高，但颱風之後的動向如何還待觀察。

吳德榮指出，13日依據衛星雲圖觀測，雲層已經發展到對流層頂的紫色，大雷雨即時訊息的意思就是可能出現「劇烈天氣」，包括冰雹、雷擊，強對流伴隨降雨回波很強，中部山區、南部再往平地擴展，影響範圍大。14日天氣還是屬於午後陣雨為主，水氣更多，隨著東邊水氣逐漸移入，15日以後，午後對流很強，其他時間也會有降雨，由於在16日之後台灣位於大低壓環境中，雲多氣溫稍降。

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