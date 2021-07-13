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快訊／新北+15「新莊、蘆洲最高」 各區確診數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對新北市新增之15例，市長侯友宜進一步說明確診個案所在區域及感染源分析。

侯友宜公布，新莊、蘆洲4例，三重2例，板橋、中和、泰山、五股各1例。其中，家戶感染７例，職場感染6人，感染源不明待查1例，新莊、泰山、五股各有1例是居家隔離中PCR採檢確診，新北市目前共累計確診6654例確診。。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）

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