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旅客一週入住3晚蘇州坍塌飯店　事故前1小時退房撿回一命

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

蘇州四季開源飯店昨（12）日下午驚傳坍塌事故，造成1死7傷，截至今（13）日上午6時，已救出14受困民眾，傷情不明。一名曾在事發飯店住宿的陳先生（化名）表示，他在酒店坍塌前1小時退房，此前一周曾在該飯店住宿3晚，「現在回想起來真是慶幸又害怕。」

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

▲搜救人員避免二次坍塌風險，只能使用小型破壞機具，增加搜救難度。（圖／翻攝紅星新聞）

《澎湃新聞》報導，陳先生指出，他本週在該飯店連住3晚，120元人民幣（約516元新台幣）一晚，通過線上平台訂購，「飯店坍塌時間距退房時間，僅相隔1小時左右，事後回想起來仍心有餘悸，真是大難不死。」

據了解，蘇州四季開源飯店為4層樓建築，1、2樓都是餐廳，3樓則為一半餐廳、一半客房，4樓全為客房。陳先生指出，在他住宿的期間，一直聽到酒店裝潢的聲音，「聽到的聲音類似咚咚咚敲牆聲，似乎是從地下室傳來，飯店院子裡也可以看到建材堆積。」

▲蘇州四季開源飯店坍塌，消防人員搜救受困民眾。（圖／翻攝紅星新聞）

▲蘇州四季開源飯店。（圖／翻攝紅星新聞）

蘇州四季開源飯店發生坍塌事故後，江蘇省消防救援總隊現場投入500餘名救援人員。截至13日上午6時，救難人員已救出14人，尚有4人失聯。受到二次坍塌風險影響，救援現場無法使用大型機具，而是藉由兩輛吊車作為支撐，形成相對安全的作業空間。

相關人員指出，事故現場分成六個區域，每個區有18名消防救援人員分三組輪流作業，同時出動搜救犬和生命探測儀等裝備。

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