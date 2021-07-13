快訊／找到了！17歲少年微解封前「三仙台撿海螺」遭猛浪捲走溺斃

記者陳羿妏／台東報導

台東三仙台遊憩區今（13日）起有條件微解封，不料解封前、昨（12日）晚間11時許卻傳出溺水意外！據悉，事發當時有4名男子一起到三仙台八拱橋下撿拾海螺，怎料，其中一名17歲少年不幸遭浪捲走。海巡人員獲報到場，立即進行搜救，直到今凌晨1時許才找到少年，惟少年失去生命跡象，經搶救仍宣告不治。至於詳細事發情形，仍待調查釐清。





▲ 三仙台一名17歲少年溺斃。（圖／地方中心翻攝，下同）

第一三岸巡隊指出，12日晚間11時29分獲報後，立即動員第十五海巡隊、八○中隊、小港安檢所、新港安檢所、無人機區隊協同台東縣消防局成功大隊等救難單位前往三仙台海域及岸際搜救，並同步通知綠島漁業電台、台東空勤總隊、新豐派出所等單位派員協助搜救；經了解該落海民眾為當地年約17歲少年，搜救隊員於今日1時20分八拱橋北方約50公尺處發現該名少年，隨即由海巡同仁協同救難人員搶救上岸，初步評估無意識，經送醫後宣告不治身亡，後續將由第一三岸巡隊辦理相驗事宜。

對此，海巡署第一三岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。