打架打輸！台中男默默一擠　下秒伸手「挖糞塗抹」…路人滿臉屎嚇傻

▲台中男打架打輸，竟遷怒勸架路人，在對方臉上抹糞，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中林姓男子2020年底與一名騎士發生行車糾紛，林男竟動手毆打對方，反遭騎士壓制在地，而兩名路人見狀上前勸架並報警，但沒想到林男竟惱羞，接著默默的拉屎在褲子上，並當著警方的面，伸手到褲內挖屎，一把塗在勸架路人臉上，讓在場所有人嚇傻。案經路人提告，法官也依強暴侮辱罪將林男判刑2個月，得易科罰金。

判決書指出，林男2020年12月30日傍晚騎車外出，行經民意街與信義南街口時差點與一名騎士發生碰撞，原本只是個小小的行車糾紛，但沒想到林男下車後就動手毆打騎士，卻反被壓制在地，而路人見狀也立刻報警，其中蔡姓及葉姓路人也上前將兩人拉開。

然而，林男疑似不甘打輸，竟遷怒給蔡、葉兩名路人，先是拿安全帽毆打蔡男頭部，更誇張的是，他竟還默默的拉屎在褲子上，並在警方到場之際，當著眾人的面伸手進到褲內挖屎，接著一手勒住葉男脖子，把糞便塗抹在葉男臉上，讓在場所有人全嚇傻。

法官審理時，林男坦承犯行，而法官認為，林男跟路人並不相識，卻只因為對方勸架，就突然朝對方臉上塗抹糞便，有損對方人格、社會地位等，最終依強暴侮辱罪嫌，判林男2個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。