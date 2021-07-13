兒童急診數史上最低！醫曝「這些疾病」仍會出現：別因疫情害怕就醫

▲台灣自三級警戒以來，兒童急診的就醫人數驟降。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

自5月中實施三級警戒以來，各級學校停課至今，學生們都宅在家防疫，因此孩童生病就醫的比例也下降不少。中山醫附設兒童急診科主任謝宗學就揭露「三級疫情警戒下的兒童急診」現況，提醒民眾千萬不要因為害怕疫情就不前往就醫，因為「除了新冠肺炎外，仍有許多疾病能危及孩子的健康。」

謝宗學在臉書發文表示，他和其他醫院的兒童急診主任在聊天中發現，三級警戒以來就診人次驟降，因為今年的封禁比去年更嚴格，孩子從5/18起就開始待在家中學習，幾乎沒有和家人以外的人接觸，得到傳染病的機會大幅下降，兒童生病的頻率應該也是有史以來最低。

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謝總學指出，根據過去2個月的觀察，這段時間處在炎熱夏季，加上因應新冠肺炎做了大量PCR篩檢，他們發現呼吸道疾病幾乎滅絕，除了從去年以來就消失的流感病毒外，包括連腺病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒、一般冠狀病毒等常見呼吸道病毒，都消失殆盡，只有鼻病毒偶爾出現；而發現孩童確診新冠病毒的案例則多由經由家人染疫後傳染，「也映證了兒童的確是相對上較不易染疫的族群，家戶內傳染是兒童染疫最主要的途徑。」

▲謝宗學呼籲家長千萬不要因害怕疫情就不就醫，因為病毒無孔不入。（圖／記者林敬旻攝）



不過，謝宗學表示，雖然三級警戒可以阻斷呼吸道傳染，但卻無法完全阻擋經由腸胃道和接觸傳染的病原體，其中又以沙門氏菌腸胃炎為大宗，特別是沙門氏腸胃炎號發於炎熱的夏天，主要經由不乾淨的手或受汙染的食物傳播，細菌病毒從口中進入人體，可能引發高燒、反覆腹瀉等，嚴重者恐脫水嚴重需住院治療。

與傳染症無關的還有急性闌尾炎，謝宗學表示，他們最近遇到不少病患因懼怕新冠疫情而延遲就醫，等到踏進急診時，病情都已經進展到闌尾破裂和腹膜炎重症，住院治療的時間大幅上升；此外，「川崎氏症」也需要特別注意，臨床症狀是高燒 5 天以上、紅眼、皮疹、草莓舌、嘴唇裂、頸部淋巴腫大、手腳水腫等，不治療容易引發心臟冠狀動脈病變，甚至需住進兒童加護病房。

謝宗學呼籲民眾，雖然三級警戒減少兒童呼吸道疾病的效果明確，但其他疾病還是會出現，因此家長如果發現孩子高燒多日不退，或有食慾差、呼吸急促、持續腹痛嘔吐等不明症狀時，千萬不要因害怕疫情延誤就醫，「不要因為疫情有所延遲，因為除了新冠肺炎外，仍有許多疾病能危及孩子的健康，正常的醫療程序仍然需要堅持。」