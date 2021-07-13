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全台逆時中禁內用！沈富雄點出「關鍵2原因」：陳時中這兩天最窩囊

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣本島19縣市、以及外島的連江縣、金門縣全禁止餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

三級警戒延長至26日，不過各縣市政府可在做好防疫措施的情況下，有條件開放餐廳內用，不過台灣本島全都不跟進，只有澎湖開放，前立委沈富雄表示，陳時中當上指揮官後，這兩天最窩囊，他最堅持的「中央、地方一致」一夕破功，並指出，各地方不跟進的原因，是擔心疫情反彈，簡言之就是怕死。

沈富雄在臉書發文，一開始六都中有五位市長都反對開放餐廳內用，隨後，台灣其他縣市都紛紛跟進，等於本島通通「反時中」，但很多縣市單日確診數都在個位數，甚至好幾天零確診，卻搶著表態開第一槍，原因是「他們只是被民意牽著鼻子走」。

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沈富雄指出，在三級延長，適度鬆綁政策宣佈後的第一次民調，在所有微解封的項目中，人民反對高居第一名的即是餐廳內用，達55%，「民之所不欲，我豈敢不放在心？」大家反對餐廳內用，不外乎就是害怕疫情再次爆炸，簡言之就是怕死，「世人無不怕死，但台灣人多怕一點點，生死立判，沒有模糊空間，這多一點點的怕死，經群眾心理學的放大，則後果不堪設想矣！」

沈富雄表示，解三級有2個要件，不明感染源小於10例，且社區感染每週小於3起，但是陳時中宣布微解封時，語氣充滿戒慎恐懼，讓人更害怕，「如果語帶興奮，明確地宣佈三級警戒於7/12後不再延長，我敢保證全國沒有一個縣市長，沒有一家餐廳會『逆時中』」。

沈富雄一個半月前就預言，「新確診案的走勢即將從三位數下墜，但不容易落到個位數，歸零則不可能」，也曾說過不贊成延長三級警戒，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要，「誠哉吾言！但奈何，奈何！一周後，如果疫情和今天一樣，疫苗覆蓋率起碼接種一劑者達20%，請問大家願不願解封？」

對此，網友們表示，「怕死的原因是死亡率太高，如果單株抗體準備充足，支持解封」、「如果有足夠疫苗施打率！誰不要解封？先解決根本問題：疫苗」、「請站在縣市長的立場考量，畢竟會不會有下一波疫情誰知道？中央不敢負責降低防疫等級，地方還是慬慎一點為上」、「這是個賽局理論，中央說可開放內用，地方是考量風險，萬一確診一定會被罵到爆」、「人民怕死，官員怕事，再正常不過了」。

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