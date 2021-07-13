相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔　關公刀法器散落

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市八德區驚傳殺妻案！一名21歲曾姓女子被母親發現，只穿內衣褲倒臥住家血泊中。25歲徐姓丈夫則呆坐一旁， 否認殺人稱，妻子中邪，要替她驅魔、退乩，才會持法器壓制。警方在現場找到一把散落的「關公刀」等法器，並依家暴殺人罪嫌偵辦，法官12日深夜裁定收押不禁見。檢警相驗研判死者是內出血致命，且肋骨被打斷、臉和胸有大片瘀青，將擇日解剖釐清死因。

據了解，曾女與徐姓丈夫育有一名1歲多兒子，一家三口與曾母同住。曾母11日下午返回住處時，驚見女兒倒臥血泊中，嚇得趕緊報警處理。但警方到場發現，曾女已明顯死亡。

▼法官裁定徐男收押不禁見。（圖／記者楊熾興翻攝）



至於徐男則是呆坐餐廳椅子上，由於涉嫌重大被帶回警局。徐男否認殺人供稱，妻子中邪，自己只是「想救她」，要替她驅魔、退乩，才會持法器壓制。而警方在現場也發現關公刀、酒瓶等「法器」，全案依家暴殺人罪移送桃園地檢署偵辦。桃園地院法官12日深夜裁定徐男羈押不禁見。

《中時新聞網》報導，檢警相驗研判死者是內出血致命，且肋骨被打斷、臉和胸有大片瘀青，將擇日解剖釐清死因。而夫妻倆都無穩定工作，徐男過去無家暴紀錄、有毒品前科，曾參加廟會活動，死者則患有精神疾病，兩人的兒子已被曾母帶回安置，詳細案發過程還有待檢警進一步釐清。

▼案發社區大樓。（圖／民眾提供）

