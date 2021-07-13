　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國7建築工人同時染「Alpha和Delta病毒」

▲▼曼谷,新冠肺炎,泰國疫情。（圖／路透）

▲曼谷一處建築工地發現有7名工人同時感染Alpha變種病毒 和Delta變種病毒。（圖／路透）

中央社記者呂欣憓曼谷12日專電

泰國政府指出，曼谷一處建築工地發現有7名工人同時感染Alpha變種病毒 和Delta變種病毒，這7人並未出現令人擔憂的症狀，不過泰國衛生單位將密切注意是否會出現新的變種病毒。

泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）今天在一場記者會中表示，曼谷一處大型建 築工地發現有7個工人同時感染最早在英國發現的Alpha 變種病毒以及最早在印度發現的Delta變種病毒。

蘇帕吉指出，這7人目前健康狀況沒什麼問題，也 沒有令人擔憂的症狀，同時感染兩種病毒不代表病人會 有較為嚴重的症狀。 不過他指出，如果有越來越多同時感染不同病毒的案例出現，恐怕就會產生新的變種病毒，而這是他們不樂意見到的發展。

在這處曼谷的大型建築工地共1737 個工人中有 1327人確診，確診者中23.3% 的人感染Alpha變種病毒 ，73.7%感染Delta變種病毒。 蘇帕吉指出，從4月1日到7月9日的確診案例中， Alpha變種病毒佔了74.1%，Delta變種病毒佔了24.1%， 最早在南非發現的Beta變種病毒佔了1.78%；不過在曼谷地區，Delta變種病毒已成為最主要的病毒，57.1%的 確診病例是Delta變種病毒，其餘則是Alpha變種病毒。

泰國從4月爆發第三波疫情以來，曼谷的建築工地 出現多起群聚感染，泰國政府從6月28日起關閉曼谷和 周邊5個府的建築工地，並封鎖工人宿舍以遏止群聚感 染。根據泰國官方統計，曼谷有575處這類的工地宿舍 ，約有8萬1000名工人居住在工地。

ET快訊
她半夜醒來驚見「床上男女交疊」　竟是2閨蜜遭輪流性侵
名醫提「牙齒掉光」理論　曝台灣確診清零可能性

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

泰國7建築工人同時染「Alpha和Delta病毒」

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」　律師團隊透露：包括貪腐

歐盟制衡一帶一路　推出基礎建設計畫

電梯開門驚現「全裸」暴露狂　日百萬網紅嚇：是鄰居！

普吉島觀光「微解封」湧入4千旅客　爆首例Delta！宣布緊急停課

熊出沒注意！日男遛狗突遭野生熊「狠咬脖子」　當場重傷倒地

6歲亞裔童慘遭重擊！金髮女狂喊「中國」失控揮拳　恐怖畫面曝

猛灌1瓶伏特加！男大生「看片配酒」下秒歪頭睡　室友驚覺斷氣崩潰

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍　「臉部中彈爆血」生前求救畫面曝

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

美翻！慢動作欣賞「孔雀開屏」 尾羽豎起上百個虹彩眼圈齊放❤

男女開毒趴！疑找傳播妹群聚　掛「霓虹燈」助興...最高罰210萬

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

泰國7建築工人同時染「Alpha和Delta病毒」

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」　律師團隊透露：包括貪腐

歐盟制衡一帶一路　推出基礎建設計畫

電梯開門驚現「全裸」暴露狂　日百萬網紅嚇：是鄰居！

普吉島觀光「微解封」湧入4千旅客　爆首例Delta！宣布緊急停課

熊出沒注意！日男遛狗突遭野生熊「狠咬脖子」　當場重傷倒地

6歲亞裔童慘遭重擊！金髮女狂喊「中國」失控揮拳　恐怖畫面曝

猛灌1瓶伏特加！男大生「看片配酒」下秒歪頭睡　室友驚覺斷氣崩潰

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍　「臉部中彈爆血」生前求救畫面曝

韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準

奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

民眾想等BNT？急診醫揭疫苗「到貨時程」：輪到你就趕快打！

泰國7建築工人同時染「Alpha和Delta病毒」

「獸之呼吸」三寶之型！豬頭騎士壓車過彎慘撞柱　網笑：記得繳罰款

91歲高振鵬辭世…陳淑芳嘆「不受重視」：下輩子不在台灣當演員

大聯盟經歷掉到第三輪　曾仁和：謝謝樂天桃猿的選擇

讓呂彥青下半季馬上出賽　兄弟展開談約

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」　律師團隊透露：包括貪腐

隔扣塔克一戰成名　太陽強森：只希望別改判進攻犯規

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

媽親一下！新生兒「11天後夭折」醫曝恐怖真相

BNT疫苗要來了！　7大QA一次看

他示範旅行頸枕正確用法　200萬人崩潰

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍亡

16歲女突然懷孕　孩子父是12歲弟

疫苗混打效果更好！研究：比純打AZ多10倍抗體

最後死狀照網路瘋傳　海地總統死前疑遭凌虐

英國隊敗北！喬治王子觀賽表情「逐漸母湯」萌翻網友

歐盟制衡一帶一路　推出基礎建設計畫

想開艙門咬空姐　她遭膠帶封嘴綁座位

金髮女見6亞裔童　失控揮拳大喊「中國」

每天一杯咖啡！研究證實：降低10%染疫風險

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

更多熱門

相關新聞

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」

緬甸前國務資政、實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）正在首都奈比多（ Naypyitaw ）但是她在緬甸第2大城市瓦城（Mandalay）的法院，又面臨了額外4項指控，律師團隊透露指控內容包括貪腐。

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

蔡瑞雪跟風測手臂吸湯匙：我也是萬磁王

蔡瑞雪跟風測手臂吸湯匙：我也是萬磁王

未接種疫苗也變異！他手臂吸餐刀嚇壞

未接種疫苗也變異！他手臂吸餐刀嚇壞

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情Alpha病毒Delta病毒東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨密遭輪流性侵

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

信用卡額度只有1000！他曝照為證...網全笑歪

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

《性／生活》驚人25cm是「真槍上陣」

楊丞琳「合體李榮浩慶生」！　甜PO閃照：最棒的禮物

賈永婕PO照「我也要蹭郭董熱度」！明打第2劑AZ

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面