郭台銘BNT單價曝光　他酸：衛福部曾說眼睛從沒看過31美元這種價格

▲郭台銘、台積電董事長劉德音曾與總統蔡英文商討BNT疫苗。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗。對此，前立委黃國昌表示，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元，衛福部在立法院遭到質疑後卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，但現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。」

黃國昌今(12日)在臉書發文表示，去年指揮中心在東洋案，只願意購買200萬劑BNT，理由是「無法押寶單一公司」、「國內專家評估後，認為台灣可以承受的量是200萬劑」，但現在台積電與鴻海共同採購了1000萬劑，後續慈濟還要再買500萬劑。

黃國昌指出，去年東洋採購的價格每劑約為32美元，破局之後，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元。在立法院遭到質疑後，衛福部卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，但現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。」

去年台灣東洋代理德國BNT新冠疫苗破局，指揮中心發言人莊人祥當時回應時強調並非數量、價格等因素，是因為東洋無法提供「正式授權文件」以及「合約草案」兩文件才沒有續談。東洋則指出，由於部分商業條件未能成就，無法繼續提供有效證明文件。

在台積電方面指出，這次捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

鴻海則表示，這次與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險)。