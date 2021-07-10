蛋蛋長出詭異黑點！網一看嚇呆「不敢吃了」 　內行揭關鍵原因

▲有網友驚現滷蛋上面布滿了詭異黑點。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

好詭異的蛋蛋！有網友近日在臉書社團上指出，自己將水煮蛋拿去料理變成滷蛋後，發現上面布長了黑色斑點，嚇壞發文詢問，「是壞掉了，還是飼料的關係？」貼文一出，立刻引起許多網友紛紛直呼「不敢吃了！」

有一名男網友在臉書公開社團「爆怨2公社」發文詢問，有那位大神知道，滷蛋怎會有黑點？水煮蛋剝好後，沒有事情，滷完上頭就出現了黑點，「是壞掉了還是飼料的關係？」

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貼文一出後，立刻引起網友紛紛回應，「這中毒了吧？不敢吃了」、「可能壞掉了，先安排個化驗一下，送衛生食品檢驗看看有沒有合格？」、「含鉛量過高的蛋！」、「要是我我應該不敢吃」、「微壞掉」、「微發霉嗎？」。

▲有網友驚現滷蛋上面布滿了詭異黑點。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

不過也有許多網友紛紛指出，「你鍋具的問題，改用陶器就不會了！」、「你用的鍋子有生鏽，煮好的蛋接觸到鏽，就會產生黑點，去換一個好一點的不繡鋼鍋，就不會發生了」、「產生化學變化（硫化鐵）不要吃、煮白煮蛋時鐵鍋加醋、容易造成這個情形」。

貼文更釣出內行解釋，「因為雞蛋過度加熱後，蛋白質裡的半胱氨酸部分分解，產生了硫化氫，再和蛋黃中的鐵結合形成黑色的硫化鐵；除了加熱時間長之外，也有可能是因為雞蛋放置時間長，新鮮度降低，雞蛋蛋白質有部分分解，也容易出現這種現象。蛋黃含有豐富的氧化鎂，預熱後會與水蒸氣產生一氧化碳，一氧化碳與空氣中的氧會結合後會行皂化作用與光合作用，之後便會產後豐富的亞硝酸，之後在與蛋白結合後就產生出黑點了。」