澳洲政府「防疫廣告」太寫實驚悚！　網友嚇壞怒批：散佈恐懼

記者張方瑀/綜合報導

澳洲Delta變種病毒疫情爆發,新南威爾士州11日新增77人確診,創下疫情爆發以來紀錄。澳洲聯邦政府為了讓民眾正視疫情,準備推出新的防疫廣告,而這支廣告在網路上曝光後也引發網友議論,認為這支廣告是在製造恐慌,根本不該在電視上播出。

澳洲聯邦政府準備在11日晚間推出新的防疫廣告,廣告中有一名年輕女子帶著呼吸器,躺在醫院病床上,驚恐地大力呼吸,最後出現「新冠肺炎能感染任何人,待在家,做檢測,預約你的疫苗接種」字幕。

COVID-19: "There will be a new advertisement running from the Australian government tonight. It is quite graphic. We are only doing this because of the situation in Sydney. And it will be running in Sydney" - Chief Medical Officer, Professor Paul Kelly. https://t.co/Rql2Eda0bd pic.twitter.com/vG1YGdRdm5