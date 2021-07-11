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澳洲政府「防疫廣告」太寫實驚悚！　網友嚇壞怒批：散佈恐懼

▲▼澳洲防疫廣告。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲防疫廣告引發網友批評。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲Delta變種病毒疫情爆發，新南威爾士州11日新增77人確診，創下疫情爆發以來紀錄。澳洲聯邦政府為了讓民眾正視疫情，準備推出新的防疫廣告，而這支廣告在網路上曝光後也引發網友議論，認為這支廣告是在製造恐慌，根本不該在電視上播出。

澳洲聯邦政府準備在11日晚間推出新的防疫廣告，廣告中有一名年輕女子帶著呼吸器，躺在醫院病床上，驚恐地大力呼吸，最後出現「新冠肺炎能感染任何人，待在家，做檢測，預約你的疫苗接種」字幕。

首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，這則廣告的目的，就是明確傳達「待在家、做檢測、打疫苗」三個訊息，「它非常地寫實生動，而這也是它的目的。」澳洲醫學協會副主席莫伊（Chris Moy）也說，「這是在講述一個真實的故事，人們需要了解感染嚴重新冠肺炎意味著什麼。」

不過，這支廣告在網路上曝光後卻引來網友批評，「這是我看過最噁的廣告，根本就不應該播出」、「最厲害的恐嚇戰術」、「不如做疫苗副作用廣告」、「我患有非新冠肺炎的肺部疾病，而我的痛苦不該成為你的政治武器」。

但也有人力挺表示，「這就是現在澳洲人需要看到的」、「讓你那些違反防疫規範的家人朋友看看吧」、「這種病真的不是開玩笑」、「不管是不是恐嚇戰術，這如果能讓人對病毒感到害怕，那也許能讓人改變自己。」

莫伊強調，廣告特別強調年輕人也有可能是重症，且廣告也沒有描述出染疫後最糟糕的情況，人們應該要放下對這支廣告的成見。

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