疫苗平台246萬人登記！7／16開打第一輪　莊人祥：每輪約間隔一週

記者嚴云岑／台北報導

行政院政務委員唐鳳日前推出疫苗意願登記平台，民眾響應熱烈。唐鳳出席指揮中心記者會表示，7/12下午5點做第一次結算，前三輪應該都是打AZ，7/16會開始第一輪接種。指揮中心發言人莊人祥表示，截至上午10時已累積246萬人登記，每一輪約間隔一週。

唐鳳提到，首批登記疫苗會在下午5時進行第一輪結算，7/13~7/15會發出預約簡訊，因為AZ到貨量充足，前三輪都會打AZ疫苗，如果只勾選莫德納的話，要等到第四輪才能接種的到。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

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指揮中心強調，預約平台是為建立讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強疫苗接種推動，提升群體保護力，維護國人健康。

莊人祥表示，新冠疫苗昨天打了12萬5000劑，截至今（11）日累積接種348.2萬人次，人口覆蓋率約14.56%。