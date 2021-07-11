16歲妹應徵網拍麻豆！他伸舌頭挨告曝暗黑內幕：有人要我扮面試官

文／CTWANT

北部一名16歲少女今年3月透過網路廣告應徵模特兒，不料到了現場後，竟遭負責面試的吳姓男子伸出鹹豬手，甚至遭強吻，氣得報警提告。吳男到案後聲稱，他當時上網尋求性交易，遂透過IG聯繫一名神秘男子，對方要自己前往KTV赴約，還被交代要扮成面試官。檢方調查後，仍依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將吳男起訴。

據了解，女高中生小容（化名）當時在網路上看到有人徵求網拍模特兒，隨即主動詢問相關細節，被告知這次拍攝的商品是情侶裝，若有興趣可先到星聚點KTV西門店，屆時未來一起拍攝的男模特兒會負責面試，建議2人可以先認識或培養感情，如此一來，正式上陣時比較不會尷尬，可以拍得比較自然。

小容信以為真，依約前往KTV，未料負責面試的吳男竟藉口要培養感情，不僅對她強吻，還伸出鹹豬手摸大腿及臀部，事後更掏錢要給少女，疑似想封口；被害人不甘受辱，當場拒絕並報警處理。吳男到案後辯稱，自己是遵從神秘男子的指示前往赴約，對方還要求一定要說是來面試的人，他並不知情。

檢方偵查後認為，吳男辯稱自己不知情，卻提到神秘男子曾說「面試費用為每小時300元」，代表他一開始就知道少女是被騙來的，且有對價關係，甚至為了滿足一己私慾，對被害人進行猥褻行為，已違反《兒童及少年性剝削防制條例》第33條規定，最後依法將吳男起訴。

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