台大男被罵失控！拿「空氣加濕器」砸爛母親頭…哥見悲劇崩潰

▲基隆仁愛區一處民宅發生弒母命案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵、閔文昱／基隆報導

基隆市仁愛區一名61歲的許姓婦人，9日上午被大兒子發現陳屍家中。由於頭部受有嚴重傷勢，警方研判已死亡多時，隨即將涉有重嫌的死者二兒子王男逮捕。據了解，曾就讀台大的兇嫌疑似因股份問題而與母親發生爭執，一怒之下竟持空氣加濕器朝母親頭部猛砸，將人活活砸死。王男被捕後坦承犯案，被依殺人罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據悉，許姓婦人在基隆忠一路一棟舊公寓開設報關行將近半個世紀，身體、經濟狀況均良好，跟鄰居互動也不錯，平時都與32歲的二兒子同住，不過2人日前疑似因為股份問題發生糾紛，二兒子一怒之下持約水壺大小的空氣加濕器猛砸母親頭部，導致母親不幸慘死。警方獲報後趕往現場，發現現場十分凌亂，還找到一個沾滿血跡的空氣加濕器。

死者大兒子日前從台北搬回基隆居住，平時每天會回家探視母親，8日因眼睛開刀所以沒有前往母親家，不料，9日上午回來卻發現母親陳屍4樓客廳內，當場崩潰，痛罵弟弟為何下重手。警方隨後也將呆坐在客廳的王男帶回偵訊。他抵達警局時，還一度雙腿癱軟，情緒十分不穩定，9日晚間訊後被依殺人罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

死者鄰居指出，許姓婦人平時和大家互動不錯，家中也未傳出不睦，二兒子曾就讀台大，沒想到如今竟會發生弒母案件。警方調查，死者家中沒通報過家暴案件，王男在上午發生衝突後，稱母親一直罵他，才會失去理智持電器攻擊母親頭部，不小心失手將對方砸死，並非故意。