【廣編】金馬最佳新人范少勳帥氣代言「舒跑」推新一代運補飲料Super S

圖、文／維他露提供

「舒跑」為熱愛運動的族群推出不添加果糖、更清爽、低熱量的新一代運補飲料『Super S』，此次重磅邀請同樣熱愛新潮運動、在電影《下半場》展現優異運動細胞的新一代陽光男神「范少勳」擔任年度代言人。

范少勳透露在接到代言時又緊張又期待，尤其是得知Super S要在新廣告中玩起在歐美、東南亞都相當風行的室內衝浪，讓即使原本就是衝浪好手的他，還是好幾次在半夜拍完戲後隔天一早就自主去衝浪練習，力求完美到位；拍攝廣告當天他也第一個到場反覆練習，直到拍攝完畢范少勳已經足足在浪上7小時，敬業又專業的工作態度讓每位工作人員都非常喜歡他。

這次合作「Super S」與「范少勳」一拍即合，新一代運補飲料配上新一代陽光男神，堪稱完美夥伴，舒跑推出的Super S一心帶給消費者更健康、更好的運補飲料新選擇。不添加果糖、低熱量、更清爽的全新口感呈現給消費大眾，就像范少勳對工作的專業與追求完美的態度一樣，好還要更好，「Super S」絕對是喜歡運動朋友們最佳的補給新選擇！

此次新一代運補飲料「Super S」，一上市即吸引民眾熱購，簍空的S包裝大膽新潮，全新配方不添加果糖，更清爽、更解渴不但口感比水好，低熱量的訴求也切中現代人追求健康的標準，同時也奠定『舒跑』在主流運動飲料領先群雄的地位。新一代運補飲料「 Super S」，現在各大超商、量販店都買得到，還沒喝過的朋友，趕快手刀來一瓶！

帥氣TVC搶先看：https://youtu.be/nru3U3TsFGk

精彩幕後花絮：https://youtu.be/CPp7cGLuR1g

