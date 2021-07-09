　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】金馬最佳新人范少勳帥氣代言「舒跑」推新一代運補飲料Super S

▲▼ 【廣編】金馬最佳新人范少勳帥氣代言「舒跑」推新一代運補飲料Super S 。（圖／品牌提供）

圖、文／維他露提供

「舒跑」為熱愛運動的族群推出不添加果糖、更清爽、低熱量的新一代運補飲料『Super S』，此次重磅邀請同樣熱愛新潮運動、在電影《下半場》展現優異運動細胞的新一代陽光男神「范少勳」擔任年度代言人。

范少勳透露在接到代言時又緊張又期待，尤其是得知Super S要在新廣告中玩起在歐美、東南亞都相當風行的室內衝浪，讓即使原本就是衝浪好手的他，還是好幾次在半夜拍完戲後隔天一早就自主去衝浪練習，力求完美到位；拍攝廣告當天他也第一個到場反覆練習，直到拍攝完畢范少勳已經足足在浪上7小時，敬業又專業的工作態度讓每位工作人員都非常喜歡他。

這次合作「Super S」與「范少勳」一拍即合，新一代運補飲料配上新一代陽光男神，堪稱完美夥伴，舒跑推出的Super S一心帶給消費者更健康、更好的運補飲料新選擇。不添加果糖、低熱量、更清爽的全新口感呈現給消費大眾，就像范少勳對工作的專業與追求完美的態度一樣，好還要更好，「Super S」絕對是喜歡運動朋友們最佳的補給新選擇！

此次新一代運補飲料「Super S」，一上市即吸引民眾熱購，簍空的S包裝大膽新潮，全新配方不添加果糖，更清爽、更解渴不但口感比水好，低熱量的訴求也切中現代人追求健康的標準，同時也奠定『舒跑』在主流運動飲料領先群雄的地位。新一代運補飲料「 Super S」，現在各大超商、量販店都買得到，還沒喝過的朋友，趕快手刀來一瓶！

帥氣TVC搶先看：https://youtu.be/nru3U3TsFGk
精彩幕後花絮：https://youtu.be/CPp7cGLuR1g
 

ET快訊
同意丈夫「1男尬6女」還一起洗澡睡覺　正宮淡定曝原因：很支持
楊丞琳突曝新髮型！　上萬網友看傻
小禎曬「體重巔峰對比照」凸肚溢出→冰塊腹肌　畫面驚呆網
獨／超正單親媽17歲起砸百萬整形　「越假越好」終極目標F奶
解封出行依據！健保署推「COVID-19通行證」　預計今晚上
超羨慕！這縣市餐飲可內用+電影院開張　托嬰也恢復

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】金馬最佳新人范少勳帥氣代言「舒跑」推新一代運補飲料Super S

【廣編】全聯線上購X舒潔品牌週　消費滿1千送2千再抽Switch

3大超商「熟食區微解禁」了！買得到熱茶葉蛋、燒蕃薯

宅經濟熱！熊媽媽買菜網業績年增90%　「東森農場」料理包2個月狂賣25萬包

電商拼了！回饋金一日狂折最高80%　 1元搶3大保養夯品組合

只有1萬個！「呱呱包」變身悠遊卡了　神還原雞皮外表還有牙籤

精品力推「線上買」　麗晶精品獨家貨網路搶　101錶展在家就能看

喝飲料怕熱量高？「無加糖」成關鍵字　限定版「可爾必思」夏日回歸　網推：囤起來

暑假瘋玩3C「晶亮神物」葉黃素出涷！小兒科醫師：「黃金比例果凍」Q彈好吃助吸收

限量！超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」了　還有愛心國旗款

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

【廣編】金馬最佳新人范少勳帥氣代言「舒跑」推新一代運補飲料Super S

【廣編】全聯線上購X舒潔品牌週　消費滿1千送2千再抽Switch

3大超商「熟食區微解禁」了！買得到熱茶葉蛋、燒蕃薯

宅經濟熱！熊媽媽買菜網業績年增90%　「東森農場」料理包2個月狂賣25萬包

電商拼了！回饋金一日狂折最高80%　 1元搶3大保養夯品組合

只有1萬個！「呱呱包」變身悠遊卡了　神還原雞皮外表還有牙籤

精品力推「線上買」　麗晶精品獨家貨網路搶　101錶展在家就能看

喝飲料怕熱量高？「無加糖」成關鍵字　限定版「可爾必思」夏日回歸　網推：囤起來

暑假瘋玩3C「晶亮神物」葉黃素出涷！小兒科醫師：「黃金比例果凍」Q彈好吃助吸收

限量！超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」了　還有愛心國旗款

彩券業者期待「微解封」　看好業績回溫6成！

DigitalGo數位加值行銷說明會7月14日至15日連番登場

臺灣國際漁業展　延12月2日至4日南港展覽館2館舉辦

台日商機媒合大會　IoT、環保產品夯

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

納達爾宣布出賽月底華盛頓公開賽　首度參賽「感覺很期待」

楊丞琳新髮型曝光「瀏海回來了」！　美到上萬網友狂推：根本少女

AIT處長酈英傑即將離任　蔡英文接見：感謝協助台灣面對困難

微解封政策大轉彎！內用執行有困難　苗栗縣餐飲、夜市仍禁內用　

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠

42折起！肯德基7月優惠券一次看

全台速食店「微解封」懶人包！

居家防疫期間料理魂大爆發！

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

3大超商「熟食區微解禁」了！

樂於挑戰！錢薇娟：低潮可以跨得很優雅

賣場「微解封新規」一次看！

超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」

全家私品茶經典仙女紅茶又來了！

只有4天！36元爽喝超商大杯冰拿鐵

賣場微解封開放美食街！好市多不跟進

「寶可夢」醫用口罩12款　第一波7/7全台限量開賣

更多熱門

相關新聞

范少勳「愛激烈運動」一周六次

范少勳「愛激烈運動」一周六次

金馬最佳新人范少勳陽光帥氣的外型，吸引了飲料廠商的注意，從許光漢手上接棒，成為品牌新的代言人。范少勳從小就是運動健將，念書時曾是籃球隊、游泳隊選手，他首次挑戰室內衝浪，展現過人猛浪神技及結實精壯體魄，可說無愧新一代運動男神。

影／緬甸軍方燒村200房秒化灰燼

影／緬甸軍方燒村200房秒化灰燼

陳妍希新戲喊卡《人浮於愛》復拍無期

陳妍希新戲喊卡《人浮於愛》復拍無期

首推咖啡能量飲「Beast野獸」

首推咖啡能量飲「Beast野獸」

柯震東還是處男！和徐若瑄姊弟戀

柯震東還是處男！和徐若瑄姊弟戀

關鍵字：

金馬最佳新人范少勳舒跑運補飲料Super S

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面