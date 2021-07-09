高雄微解封指引公布！電影院、駁二開放　宗教祭祀鼓勵線上直播

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄市政府今（9日）召開防疫記者會，市長陳其邁請高雄醫學大學公共衛生學系莊弘毅教授、高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授一同討論防疫指引，公布高雄市室內外場域的微解封指引，並宣佈餐飲業仍禁止內用。

針對戶外場域等微解封指引，莊弘毅表示， 擔心微解封變成一窩蜂，因此提出高雄市微解封原則，其中包括「積極管理有效開放、以戶外與靜態優先、室內積極管理才開放、全程佩戴口罩、保持社交距離、提升疫苗接種率」。

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莊弘毅說明，公私立運動場館部份，開放田徑運動場、戶外羽球場、網球場、高爾夫球場、戶外棒球打擊練習場，選手訓練則專案處理，教練授課前須進行自費抗原快篩，每7天一次，更衣室廁所每15分鐘清消一次，公園健身設施則因無法清消不開放。

室內外休閒娛樂部份，開放崗山之眼、觀音山、蓮池潭等景點，室內則開放貝殼館（建議開放80人）、蝴蝶園（80人）、 月世界服務中心（50人），服務型公共設施，公廁全面開放，至於兒童遊戲場以及體健設施、水上設施禁止開放，以上均得佩戴口罩、禁止飲食。9人以下旅遊，由25人以上巴士接駁，則開放高雄旅行業辦理。

教育場所部份，圖書館不開放閱覽區，開放單一窗口借閱，高中以下學校場域，開放戶外操場但不包含運動設施，校方可管制人流總量，時間為上午6點到8點，以及下午4點到6點，均落實實名制，禁止飲食。社教館僅開放戶外園區，適度鬆綁場域有演藝廳，可開放採排、直播，但不開放觀眾；展示廳則依檔期開放，人流管制。

觀展表演部份，像是駁二、史博館以每人3坪為原則，禁止飲食、有身體接觸互動，至德堂等演藝場館則不對外開放，但可排練、錄影、直播、申請借用，如因為作業需要，脫下口罩者，則應提供快篩、PCR篩檢結果。影視劇組人員，照文化組指引，已篩檢陰性者，演出時可拿下口罩，並7天進行一次採檢。





電影院則分為，從業人員要加強健康管理、環境清消，7天快篩一次，且廁所每15分消毒一次；民眾則需購買預售票，戲院內禁止飲食、穿戴互動式裝置，座位採梅花座。宗教祭祀方面，鼓勵線上直播，工作人員保持室內最多4人、室外9人，登記立案宗教團體提防疫計畫，核准後才能供民眾入內參拜，每人3坪，大面積最多99人。

此外，針對職訓中心40人以下課程，提出防疫計畫，核准後可授課，室內採梅花座。住宅大樓則禁止外送、外賣人員進入，其餘技術性人員則可依實聯制、佩戴口罩進入。

針對餐飲業是否開放內用，林孟志表示，回顧前陣子大型群聚都是室內脫下口罩飲食，經飛沫傳染而染疫，但兼顧業者的經濟，他曾提出分級管理措施，像是梅花座、人員限制、隔板等想法，只是如何落實才是關鍵，最終建議市府再等等看，未來兩週相關指引是否能落實，再去考慮是否開放。

對此，陳其邁也在記者會二度道歉表示，由於雙北感染鏈雙未釐清，且南北移動有風險，高雄暫時仍無法內用，會再觀察一段時間，來看這段時間流行狀況，做滾動式調整。