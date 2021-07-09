不斷更新／宮廟有條件開放民眾參拜　各地廟宇微解封懶人包一次看

▲拱天宮堅守三級防疫原則，不開放民眾入內參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

指揮中心拍板三級警戒再延至7月26日，各行業也得以微解封，包含餐寺廟、教堂等有條件鬆綁，只要室外能遵守維持安全社交距離的狀況下，開放99人入內參拜。對此，《ETtoday新聞雲》整理出各大廟宇的參拜防疫措施，以及廟方是否開放民眾參拜。

白沙屯拱天宮

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白沙屯總幹事陳春發表示，雖然中央宣布微解封，但廟方協議後認為，因信徒眾多，無法有效管控，目前還是堅守三級防疫原則，暫不開放民眾參拜，7/26號後再視狀況而定。

▲北港朝天宮尚在研議是否開放參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮

北港朝天宮表示，有鑒於曾是雲林縣最早有確診者足跡的廟宇，又為雲林縣觀光重地，由各地前來參拜香客眾多，擔憂疫情擴散，雖傾向暫時不開放，但目前尚在研議中，未決定是否開放信眾入內參拜。

大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮表示，因為中央公告後，各縣市政府的措施不同，將等收到主管機關的公文才會再討論。但廟方人員私下透露，開與不開陷入兩難，一方面希望民眾在睽違50多天，能入內參拜抒發內心不安；但一旦開放，考量到信徒眾多，包括工作人員、人數控管等都是問題，所以會等到公文、內部討論後公告。

▲鹿港天后宮不開放民眾參拜，採線上祈福。（圖／記者王麗琴攝）

鹿港天后宮

鹿港天后宮決定不開放民眾參拜，採線上祈福。總幹事劉家汶表示，由於天后宮有95%的信徒來自全台各地，為了大家好，決定至26日後開放，「拜託各位信徒再撐一下！忍耐一下！」

雲林西螺福興宮

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，國內疫情好轉，防疫期間以來大家宅在家都很苦悶，而福興宮太平媽祖是當地鄉親及許多香客的心靈寄託，廟方決定，遵從指揮中心所頒布規定開放，讓民眾入廟參拜，並維持實名制、量體溫、手部消毒以及單一參拜動線進出等防疫措施，煩請民眾務必配合。

新竹市城隍廟、竹蓮寺

新竹市城隍廟、竹蓮寺皆表示，目前配合中央三級防疫措施，但暫無重啟計畫。

台南安平開台天后宮

台南安平開台天后宮林國明總幹事指出，因各廟宇規模大小不一，除依市府規定需落實實聯制、量體溫及酒精乾洗手及每日消毒外，最重要的是人流管控，以室內每人2.25平方公尺換算，安平開台天后宮應可容納人流50人，但基於防疫，會將人流再減半成25人，並在出入口派專人管控人流以符合防疫要求。

台東天后宮

台東天后宮表示，目前仍維持在廣場參拜，不開放進入廟中，將等到解除三級警戒後再視情況進行開放。

全國道教總廟三清宮

全國道教總廟三清宮維持三級警戒防疫措施，禁止信眾入內參拜。