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影／台大教授苑舉正已打陸疫苗！嘆「有副作用」：好到不停稱讚

▲▼台大哲學系教授苑舉正已打完疫苗。（圖／翻攝自影片）

▲台大哲學系教授苑舉正已打完疫苗。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

那個說「迫不及待要打祖國的疫苗」的台大哲學系教授苑舉正7日又發影片了。他在片中激動表示，自己已經結束隔離，也打完疫苗，疫苗打完只有一個「副作用」，那就是「太愛顯擺了，太愛炫耀了，太高興了。」他指出，沒有如何身體上的不舒服之外，感覺上特別驕傲。

影片中，苑舉正還表示要和大家「道歉」，自己在上一個影片中說，到了上海後，感覺大陸的防疫和隔離政策比台灣好上10倍，「我錯了，不是好10倍，是好上100倍！」

他提到，台灣面對新冠疫情的態度有問題，「新冠疫苗救不了台灣人，台灣是思想上有問題，台灣的思想更需要疫苗。」

▲▼台大哲學系教授苑舉正已打完疫苗。（圖／翻攝自影片）

▲苑舉正拍影片分享。（圖／翻攝自影片）

苑舉正還分享了在大陸「14+7」（14天集中隔離和7天居家自主隔離）的隔離經曆「改變了他的未來」，「自己在14天集中隔離期間，做了4次的核酸檢測，還在居家自主隔離時做了2次。」他表示，大陸的核酸檢測非常的徹底，到隔離結束時間一到健康碼就變成綠碼，做核酸檢測也沒有花任何錢。另外，他表示在打疫苗的時候，對大陸疫苗「十分的安心」。

此前，苑舉正6月15日飛抵上海並親自錄製影片，影片中強調，在台灣有人帶著一點嘲諷的口氣質疑他，「這麼愛大陸，怎麼不去打疫苗呢？」苑舉正接著說，「我這不就來了嗎，我願意打祖國的疫苗，我想要打祖國的疫苗，甚至可以說，我迫不及待要打祖國的疫苗。」

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