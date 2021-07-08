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不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

▲▼ 0706 寧夏夜市微解封現況 。（圖／記者黃克翔攝）

▲各縣市微解封相關措施辦法一次看。（圖／記者黃克翔攝）

記者林冠吟／整理報導

台灣本土疫情升溫以後，中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封辦法與措施，讓讀者一次看懂。

基隆市：

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1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口跟愛四路夜市，市府產發處正與兩夜市攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

台北市：本週是關鍵期，會再視情況討論後再公布，不過原則上，脫下口罩吃飯擺最後。

新北市：配合中央防疫指引，逐項討論後再決定。

桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放

新竹縣：依中央防疫指引辦理。

新竹市：

1.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放

3.新竹市立動物園重開放後，入園人數限制1500人以下做人流管控，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀

6.圖書館提供單一窗口借閱服務館內仍不開放，唯稅務局演藝廳柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放

7.餐飲場所包含餐廳、百貨美食街（區），若符合指引即可內用，包括須採實聯制、梅花座、使用隔板、並建議店家提供個人餐、不共食。

8.依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所仍關閉。


苗栗縣：待各部門彙整後，再做說明。

台中市

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.33處夜市的管委會、負責人必須提出防疫計畫書申請復業，送經發局審查，採兩階段審查，受理後7天內視情況予以開放。

2.夜市管委會必須撥出人力設置社交距離宣導員，隨時計算場域內消費者人數並巡查、若有群聚就要宣導，違者開罰1萬5000元。

3.三不吃情況，包括不能餐飲內用不能有試吃活動以及不能邊走邊吃僅提供外帶或外送

南投縣：下周一將召開專案會議檢討研究，提出具體可行的微解封措施。

彰化縣：

1.依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運，但相關細節縣府會再做全面研議後才會開放。

雲林縣

1.小吃攤、餐廳等民生類採階段性外帶外送不內用，後續再視情況漸進內用限1人1份套餐不共食、座位區設隔板並採梅花座等措施，逐步恢復正常生活模式，至少要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

2.夜市解封，縣府會待中央12日公布的防疫政策定奪，現階段希望夜市和市場等群聚的場所得來速化，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。因紙錢幣本身也是間接傳染的媒介，下週一起開始推廣電子支付，召集夜市和商圈業者、銀行和電信業者商議。

嘉義市：配合中央防疫指引。

嘉義縣：配合中央防疫指引。

台南市

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，遵守「三罩一套」防疫規定，加強設置隔板，鼓勵外帶，如內用要遵守1.5M社交距離及梅花座。

2.相關措施辦法7月13日即刻生效。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

屏東縣：依據中央流行疫情指揮中心的指引，由團隊審慎討論評估，逐步公告開放相關場域。

屏東林區管理處:

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.（北大武山）暫不開放山屋及其周圍營地。

3. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

4. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所內用相關防疫措施，依中央指示規定辦理不會另外有嚴格的規定。

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除

花蓮縣：微解封指引複雜、原則不清，討論後公告。

台東縣：

1.配合中央防疫指引

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施

金門縣：

今日下午中央宣佈三級警戒延長至7/26日，但另授權地方政府作微解封部分，縣府將搭配中央相關細項措施，明日下午提出相關措施。

澎湖縣：尚未公布。

連江縣：尚未公布。

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