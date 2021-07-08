不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

▲各縣市微解封相關措施辦法一次看。（圖／記者黃克翔攝）



記者林冠吟／整理報導

台灣本土疫情升溫以後，中央疫情指揮中心自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，終於看到解封的曙光，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市微解封辦法與措施，讓讀者一次看懂。

基隆市：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口跟愛四路夜市，市府產發處正與兩夜市攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

台北市：本週是關鍵期，會再視情況討論後再公布，不過原則上，脫下口罩吃飯擺最後。

新北市：配合中央防疫指引，逐項討論後再決定。

桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放。

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放。

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放。

新竹縣：依中央防疫指引辦理。

新竹市：

1.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放。

3.新竹市立動物園重開放後，入園人數限制1500人以下做人流管控，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。

6.圖書館提供單一窗口借閱服務，館內仍不開放，唯稅務局、演藝廳、柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放。

7.餐飲場所包含餐廳、百貨美食街（區），若符合指引即可內用，包括須採實聯制、梅花座、使用隔板、並建議店家提供個人餐、不共食。

8.依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所仍關閉。



苗栗縣：待各部門彙整後，再做說明。

台中市：

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.33處夜市的管委會、負責人必須提出防疫計畫書申請復業，送經發局審查，採兩階段審查，受理後7天內視情況予以開放。

2.夜市管委會必須撥出人力設置社交距離宣導員，隨時計算場域內消費者人數並巡查、若有群聚就要宣導，違者開罰1萬5000元。

3.三不吃情況，包括不能餐飲內用、不能有試吃活動以及不能邊走邊吃，僅提供外帶或外送。

南投縣：下周一將召開專案會議檢討研究，提出具體可行的微解封措施。

彰化縣：

1.依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運，但相關細節縣府會再做全面研議後才會開放。

雲林縣：

1.小吃攤、餐廳等民生類採階段性從外帶外送不內用，後續再視情況漸進內用限1人1份套餐不共食、座位區設隔板並採梅花座等措施，逐步恢復正常生活模式，至少要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

2.夜市解封，縣府會待中央12日公布的防疫政策定奪，現階段希望夜市和市場等群聚的場所得來速化，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。因紙錢幣本身也是間接傳染的媒介，下週一起開始推廣電子支付，召集夜市和商圈業者、銀行和電信業者商議。

嘉義市：配合中央防疫指引。

嘉義縣：配合中央防疫指引。

台南市：

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，遵守「三罩一套」防疫規定，加強設置隔板，鼓勵外帶，如內用要遵守1.5M社交距離及梅花座。

2.相關措施辦法7月13日即刻生效。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

屏東縣：依據中央流行疫情指揮中心的指引，由團隊審慎討論評估，逐步公告開放相關場域。

屏東林區管理處:

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.（北大武山）暫不開放山屋及其周圍營地。

3. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

4. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所內用相關防疫措施，依中央指示規定辦理不會另外有嚴格的規定。

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除。

花蓮縣：微解封指引複雜、原則不清，討論後公告。

台東縣：

1.配合中央防疫指引

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施。

金門縣：

今日下午中央宣佈三級警戒延長至7/26日，但另授權地方政府作微解封部分，縣府將搭配中央相關細項措施，明日下午提出相關措施。

澎湖縣：尚未公布。

連江縣：尚未公布。