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扶輪社135座正壓篩檢艙送115醫療院所　東港、潮州安泰醫院添利器

▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓艙協抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓篩檢艙協助抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際扶輪社今(8)日致贈屏東東港及潮州安泰醫院各一台正壓篩檢艙，提供該醫院醫護人員免於如以往傳統快篩站面臨高風險﹅高溫﹅高溼的惡劣環境工作窘境，醫護人員相當感激。

▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓艙協抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓艙協抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

國際扶輪社說，正壓艙的工作環境，可以確保醫療人員處於安全的工作環境中，是對抗Covid19疫情必要的武器，但傳統的正壓採檢站由於工法問題，產量每周只能生產2~3座，售價也相對高昂。

▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓艙協抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲國際扶輪社致贈東港、潮州安泰醫各一台正壓艙協抗疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

國際扶輪社基於服務精神，聯合發起大規模整合社友職業力量的公益服務，運用數百位扶輪社友專業，由設計﹅採購﹅生產﹅鋼構﹅機電﹅空調﹅正壓﹅印刷乃至於運輸，加上社友的國內鋁合金大廠啟翔共同響應，停下其他產線，投入生產，在二周內，共生產了135座總值超過5000萬元的扶輪移動式正壓篩檢站，捐贈給全台115家主要醫療院所。今天送達東港安泰醫院。

安泰醫院表示，正壓篩檢艙空氣只出不進，設有冷氣空調，空氣滅菌燈，空氣過濾等設備。能讓醫護人員不需要穿戴全身性隔離衣，可以在安全舒適的環境之下進行裁剪工作大幅減少醫療服務的負載並提升篩檢量能。

說醫院表示，屏東氣候炎熱，加上先前下雨沛，篩檢的醫護人員穿戴全套防護衣，戴n95口罩再加一層醫療口罩，頭套，二層手套，加腳套，還有護目鏡，全身包的密不透風，不用3分鐘就會開始全身飆汗，眼鏡面罩都會是汗水，渾身濕透，長時間穿戴，忍著脫水風險，汗水淋漓做篩檢非常辛苦；「穿的時候麻煩，脫下來的時候更是危險」，每次脫下防護衣的時候都要萬分小心，避免接觸感染對於醫護人員的心理負擔極大。

醫院 非常感謝全台12地區扶輪社友及主要捐款人文豪社會福利基金會、KANEKO、鉅仁企業，捐贈正壓篩檢站給東港安泰醫院及潮州安泰醫院，讓醫護人員能在舒適安全的環境中進行篩檢工作，提升作業效率，全台攜手抗疫，戰勝疫情。

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