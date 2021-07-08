小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海　居民怒了

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

全台自5月實施三級警戒至今，12日有望解封，蔚為觀光勝地的小琉球更是最早自主停業的地方之一，原本應該熱鬧的海岸在端午連假首度不見人影，不過日前卻傳出有多名男女直接自我解封，闖入潮間帶景觀區沒戴口罩下水游泳，警方接獲通報到場，全數舉發。

▲台灣至今仍在實施三級警戒，小琉球卻有群比基尼辣妹直接自我解封，闖進生態區下海爽玩。（圖／民眾提供）



隨著台灣本土疫情升溫自5月實施三級警戒以來，屏東縣府也公告小琉球島上5處人文生態景觀區暫停開放，但日前卻傳出有多名比基尼辣妹直接自我解封，無視警戒沒戴口罩下海戲水，引發當地民眾的不滿，質疑可能成為防疫破口。

▲▼台灣至今仍在實施三級警戒，小琉球卻有群比基尼辣妹直接宣布自我解封，闖進生態區下海爽玩。（圖／民眾提供）

據了解，該群男女約有10人，自沙瑪基露營區進入肚仔坪，還疑似全部沒戴口罩下海游泳。當地居民向警方檢舉後，警方獲報到場，更直擊一名女子沒戴口罩，下水浮潛上岸，當場依法開罰送辦；10餘人中，女性全穿著清涼的比基尼，男性則著海灘褲，上半身赤裸，不過這群人當中僅只有1名女性未戴口罩，其餘人皆有把口罩戴好。

▲相關單位獲報到場後，更直擊有一名女子無罩下海潛水。（圖／民眾提供）



屏東縣府也對此回應，小琉球5處人文生態景觀區在未解封時民眾要進入就有管制措施，升級三級警戒後也已公告禁止進入，未來也會持續再請警方加強巡邏，務必嚴格執法。