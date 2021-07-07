臉書攬客買股票　Line「金鑽群」會員月繳3000↑...「鋒哥」下場曝

▲胡姓男子以各種化名在臉書上招攬收費會員買進股票。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

老師帶你飛？北市胡男明知未經主管機關金融監督管理委員會許可，不得經營投資顧問業務且以有償的方式對有價證券、證券相關商品進行提供分析或推介建議。他卻從2019年起以化名方式在臉書發表股市分析及招募會員，收3000~5000元不等會員費，每日盤中提供可下單股票代號，以此方式牟利。士林地檢署偵結依違反證券投資信託及顧問法將他起訴。

起訴內容指出，胡男從2019年8月到2020年9月間以化名，「胡泰鋒」、「鋒哥」、「Eagle Hu」等，在臉書的股票相關社群發表股市分析及投資建議等文章，招攬曾、蔡、蕭、陳等人不特定網友，進而成為他的通訊軟體LINE的「金鑽群」等群組付費會員。

▼「鑽石」LINE群組公布波段股買進訊息。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

曾、蔡、蕭、陳等共6人，每月繳納3000到5000元不等的會員費，加入LINE群享受「鋒哥」老師提供給付費會員的每日股市盤中可下單的股票代號、買賣時間點及價位等分析意見或建議。胡男則從2019年8月25日到2020年9月23日止共收取約81萬9750元的會員費。

胡男偵查時坦承犯行，檢察官經會員證人證述、LINE群組對話紀錄、銀行帳戶及金管會資料，認胡男未經金管會許可經營證券投資顧問事業依違反證券投資信託及顧問法將他起訴，宣告沒收不法所得。

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